Учиться 10 месяцев. Готов проект госстандарта по подготовке водителей в КР

Министерство просвещения КР вынесло на общественное обсуждение проект приказа «Об утверждении государственных образовательных стандартов начального профессионального образования по подготовке водителей категорий «В и «С»».
Основными задачами проекта являются:
— установление минимальных обязательных требований к структуре, содержанию и результатам освоения образовательной программы по этой профессии;
— обеспечение единого подхода к подготовке водителей категории «В» и «С» в организациях профессионального образования независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности;
— приведение образовательных требований в соответствие с современными профессиональными стандартами, трудовыми функциями и запросами рынка труда.
Госстандарт направлен на повышение качества подготовки водителей, что будет способствовать снижению аварийности, улучшению профессиональных компетенций выпускников и повышению безопасности на дорогах.
Согласно госстандарту по подготовке водителя автомобиля категории «В», предусмотрены формы обучения:
- очная;
- очно-вечерняя;
- дистанционная (онлайн).
Абитуриент при поступлении должен иметь один из следующих документов:
- аттестат о среднем общем образовании;
- свидетельство об основном общем образовании.
Нормативный срок освоения образовательной программы по профессии при очной форме обучения составляет:
- на базе основного общего и среднего общего образования — 10 месяцев;
- программы профессиональной подготовки, переподготовки — до 1 года.
Трудоемкость образовательной программы за учебный год (10 месяцев при стандартном обучении) составляет не менее 480 часов, с учетом включения лабораторно-практических занятий по предметам и 70 часов практического вождения.
- Преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.
- Преподаватели ПДД должны иметь профильное образование, стаж не менее 3 лет.
- Инструкторы по вождению: стаж не менее 5 лет.
- Преподаватели по оказанию первой медицинской помощи: с медицинским образованием.
Нормативный срок освоения образовательной программы по профессии «Водитель автомобиля категории «С» при очной форме обучения составляет:
- на базе основного общего и среднего общего образования — 12 месяцев;
- программы профессиональной подготовки, переподготовки до 1 года.
За учебный год (12 месяцев при стандартном обучении) нужно пройти не менее 576 часов с учетом включения лабораторно-практических занятий по предметам и 100 часов практического вождения.
Ранее сообщалось, что с сентября 2026 года общеобразовательные школы начнут обучать учеников по шести профильным предметам, которые связаны с вождением и автотранспортом.
В начале ноября управделами президента Каныбек Туманбаев заявил, что все частные автошколы в стране будут закрыты, а сроки обучения — увеличены.
Президент Садыр Жапаров заявил, что «до 90 процентов водительских удостоверений в прошлые годы получены без полноценного обучения». Теперь, по его словам, покупка прав будет невозможна.