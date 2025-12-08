Учиться 10 месяцев. Готов проект госстандарта по подготовке водителей в КР

Министерство просвещения КР вынесло на общественное обсуждение проект приказа «Об утверждении государственных образовательных стандартов начального профессионального образования по подготовке водителей категорий «В и «С»».

Основными задачами проекта являются:

— установление минимальных обязательных требований к структуре, содержанию и результатам освоения образовательной программы по этой профессии;

— обеспечение единого подхода к подготовке водителей категории «В» и «С» в организациях профессионального образования независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности;

— приведение образовательных требований в соответствие с современными профессиональными стандартами, трудовыми функциями и запросами рынка труда.

Госстандарт направлен на повышение качества подготовки водителей, что будет способствовать снижению аварийности, улучшению профессиональных компетенций выпускников и повышению безопасности на дорогах.

Согласно госстандарту по подготовке водителя автомобиля категории «В», предусмотрены формы обучения:

очная;

очно-вечерняя;

дистанционная (онлайн).

Абитуриент при поступлении должен иметь один из следующих документов:

аттестат о среднем общем образовании;

свидетельство об основном общем образовании.

Нормативный срок освоения образовательной программы по профессии при очной форме обучения составляет:

на базе основного общего и среднего общего образования — 10 месяцев;

программы профессиональной подготовки, переподготовки — до 1 года.

Трудоемкость образовательной программы за учебный год (10 месяцев при стандартном обучении) составляет не менее 480 часов, с учетом включения лабораторно-практических занятий по предметам и 70 часов практического вождения.

Преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

Преподаватели ПДД должны иметь профильное образование, стаж не менее 3 лет.

Инструкторы по вождению: стаж не менее 5 лет.

Преподаватели по оказанию первой медицинской помощи: с медицинским образованием.

Нормативный срок освоения образовательной программы по профессии «Водитель автомобиля категории «С» при очной форме обучения составляет:

на базе основного общего и среднего общего образования — 12 месяцев;

программы профессиональной подготовки, переподготовки до 1 года.

За учебный год (12 месяцев при стандартном обучении) нужно пройти не менее 576 часов с учетом включения лабораторно-практических занятий по предметам и 100 часов практического вождения.

Ранее сообщалось, что с сентября 2026 года общеобразовательные школы начнут обучать учеников по шести профильным предметам, которые связаны с вождением и автотранспортом.

В начале ноября управделами президента Каныбек Туманбаев заявил, что все частные автошколы в стране будут закрыты, а сроки обучения — увеличены.

Президент Садыр Жапаров заявил, что «до 90 процентов водительских удостоверений в прошлые годы получены без полноценного обучения». Теперь, по его словам, покупка прав будет невозможна.