В госавтошколах отличившиеся курсанты смогут сдать экзамен через четыре месяца

По поручению президента Садыра Жапарова рассматривается возможность пересмотра сроков обучения в автошколах. Об этом сообщает пресс-служба Государственного центра по регистрации транспортных средств.

Как отмечают в ведомстве со ссылкой на управляющего делами главы государства Каныбека Туманбаева, в тестовом режиме для курсантов, показывающих высокие результаты, может быть предусмотрена возможность прохождения тестирования уже после четырех месяцев обучения.

Курсанты, успешно прошедшие тестирование и экзамен, смогут получить временное водительское удостоверение — на год. При отсутствии нарушений ПДД в течение этого периода им будут выданы постоянные водительские права.

В Кыргызской Республике стартовал онлайн-прием граждан на обучение в государственные автошколы, а также внедрение обновленных программ подготовки водителей.

Напомним, что, согласно предполагаемой реформе, обучение в госавтошколах на права будет занимать 10 месяцев.