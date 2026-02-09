14:43
USD 87.45
EUR 103.13
RUB 1.14
Общество

В госавтошколах отличившиеся курсанты смогут сдать экзамен через четыре месяца

По поручению президента Садыра Жапарова рассматривается возможность пересмотра сроков обучения в автошколах. Об этом сообщает пресс-служба Государственного центра по регистрации транспортных средств.

Как отмечают в ведомстве со ссылкой на управляющего делами главы государства Каныбека Туманбаева, в тестовом режиме для курсантов, показывающих высокие результаты, может быть предусмотрена возможность прохождения тестирования уже после четырех месяцев обучения.

Курсанты, успешно прошедшие тестирование и экзамен, смогут получить временное водительское удостоверение — на год. При отсутствии нарушений ПДД в течение этого периода им будут выданы постоянные водительские права.

Читайте по теме
Учиться 10 месяцев. Готов проект госстандарта по подготовке водителей в КР

В Кыргызской Республике стартовал онлайн-прием граждан на обучение в государственные автошколы, а также внедрение обновленных программ подготовки водителей. 

Напомним, что, согласно предполагаемой реформе, обучение в госавтошколах на права будет занимать 10 месяцев. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/361178/
просмотров: 272
Версия для печати
Материалы по теме
Прием в государственные автошколы стартует с 10 февраля
Садыр Жапаров: Систему автошкол меняем ради спасения жизней
Учиться 10 месяцев. Готов проект госстандарта по подготовке водителей в КР
В 2026 году в школах введут шесть профильных предметов по вождению автомобилей
Не будет ли коррупции в госавтошколах? Эксперт о 14-месячном обучении
Ввести в школах предмет по вождению авто предлагает депутат Жогорку Кенеша
В Кызыл-Кие выпускник автошколы пронес мобильный телефон на экзамен
Популярные новости
Изъято 300&nbsp;литров. Рейд по&nbsp;выявлению незаконной торговли ГСМ в&nbsp;Ленинском районе Изъято 300 литров. Рейд по выявлению незаконной торговли ГСМ в Ленинском районе
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Дорога на&nbsp;костях: зачем Профсоюзную хотят продлить через кладбище в&nbsp;Новопавловке Дорога на костях: зачем Профсоюзную хотят продлить через кладбище в Новопавловке
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;начале недели ожидаются осадки. Прогноз погоды на&nbsp;9-11 февраля В Бишкеке в начале недели ожидаются осадки. Прогноз погоды на 9-11 февраля
Бизнес
&laquo;Элдик Банк&raquo; запустил льготные кредиты для малого и&nbsp;среднего бизнеса «Элдик Банк» запустил льготные кредиты для малого и среднего бизнеса
&laquo;Банк Компаньон&raquo; вручил очередной миллион «Банк Компаньон» вручил очередной миллион
Смотрите зимнюю Олимпиаду&nbsp;&mdash; 2026&nbsp;на O!TV: поддержите наших в&nbsp;прямом эфире Смотрите зимнюю Олимпиаду — 2026 на O!TV: поддержите наших в прямом эфире
MPay от&nbsp;MBANK: революционный способ оплачивать покупки смартфоном в&nbsp;одно касание MPay от MBANK: революционный способ оплачивать покупки смартфоном в одно касание
9 февраля, понедельник
14:41
Айбек Джунушалиев: В Новопавловке дорогу построят в обход местного кладбища Айбек Джунушалиев: В Новопавловке дорогу построят в обх...
14:35
Эпизоотическая ситуация в Кыргызстане остается стабильной на фоне случаев ящура
14:34
Взыскание долгов через нотариусы. На граждан легли дополнительные расходы
14:23
В Бишкеке задержали пьяного водителя без прав и номеров на автомобиле
14:11
В госавтошколах отличившиеся курсанты смогут сдать экзамен через четыре месяца