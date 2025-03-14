По проекту «Безопасный город» у кабмина требуют компенсацию за упущенную выгоду

ОсОО «Вега Оперейтинг Компани» требует компенсацию упущенной выгоды в размере 51 миллиона сомов через суд. Об этом на заседании парламентской фракции «Ишеним» сообщил министр цифрового развития Азамат Жамангулов.

По его словам, в августе и сентябре 2024 года в компании проводился технический осмотр, в это время нарушения на дрогах не фиксировались. Так, компания насчитала 51 миллион сомов упущенной выгоды.

Чиновник рассказал, что суд должен был состояться 12 марта, но его отложили до 12 апреля для ознакомления судьи с материалами дела.

ОсОО «Вега Оперейтинг Компани» реализует в Бишкеке проект «Безопасный город».