ООН поздравила Кыргызстан и Таджикистан с подписанием договора о госгранице

Генеральный секретарь ООН приветствует подписание президентами Кыргызской Республики и Республики Таджикистан договора о государственной границе, состоявшееся в Бишкеке. Об этом говорится в заявлении, которое озвучила его пресс-служба.

Фото пресс-службы генсека ООН

Антониу Гутерриш поздравил обе страны с этим историческим достижением и высоко оценил их лидерство, решимость и политическую волю для успешного завершения многолетнего переговорного процесса.

Он надеется на устойчивое конструктивное взаимодействие между двумя странами в целях укрепления взаимного доверия, добрососедских отношений и мирного будущего для их народов и региона в целом.

Ранее сообщалось, что президенты Кыргызстана и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон подписали договор о государственной границе между двумя странами. На таджикско-кыргызской границе возобновлена работа двух КПП, закрытых с 2021 года. С 14 марта также запускаются авиарейсы из Бишкека в Душанбе и Худжанд.

Вчера секретариат ОДКБ выступил с заявлением в связи с урегулированием приграничного вопроса между Кыргызстаном и Таджикистаном.

«Секретариат Организации Договора о коллективной безопасности приветствует подписание договора о государственной границе между Кыргызской Республикой и Республикой Таджикистан», — отмечается в тексте.

ШОС также оценила договор между КР и РТ по границам как ценный вклад в дело мира.