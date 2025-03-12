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Власть

Этнокультурная программа в «Ала-Арче»: как встретили президентов

Президент Садыр Жапаров и глава Таджикистана Эмомали Рахмон сегодня, 12 марта, в государственном природном парке «Ала-Арча» ознакомились с этнокультурной программой, организованной в рамках его государственного визита в страну. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. 

По прибытии лидеров двух стран торжественно встретили акыны-импровизаторы, богатыри «Алптар» и девушки в национальных костюмах из коллекции «Аталар изи».


На аллее ремесленников, главы государств ознакомились с жизнью кочевого народа, представленную в инсталляциях юрт. Они погрузились в атмосферу традиционного быта кыргызского народа, посетили мастерские, где умельцы продемонстрировали свое мастерство в изготовлении уникальных изделий ручной работы.


После осмотра выставки президенты заняли почетные места в Хан-боз үй.  В рамках этнокультурной программы был представлен концерт с участием фольклорно-этнографического ансамбля «Камбаркан» и государственного ансамбля танца «Ак-Марал». Затем манасчы представил гостям эпос «Манас», сопровождаемый звуками кернея, сурная и добулбасов.  


Этнокультурная программа завершилась представлением традиционной охоты «Салбуурун», где беркутчи, лучники и тайганчи продемонстрировали искусство охоты, передающееся из поколения в поколение.

пресс-службы президента КР
Фото пресс-службы президента КР. Государственный природный парк «Ала-Арча».

Ссылка: https://24.kg/vlast/322608/
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