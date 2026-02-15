17:37
USD 87.45
EUR 103.74
RUB 1.13
Власть

Москва и Астана обсуждают даты визита Владимира Путина в Казахстан

Москва и Астана обсуждают даты визита президента России Владимира Путина в Казахстан в 2026 году. Об этом сообщил посол РФ в Астане Алексей Бородавкин.

По его данным, визит должен состояться в мае.

«Подобные ежегодные обмены визитами уже вошли в практику, в настоящее время осуществляется согласование дат и ведется работа по субстантивному наполнению переговоров», — сказал он и выразил уверенность, что визит Владимира Путина в Казахстан станет «одной из ярчайших страниц истории» отношений двух стран.

В конце мая 2026 года в Астане состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС) с участием глав государств. На нем ожидается, в том числе, участие Владимира Путина.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ноябре 2025-го посетил с государственным визитом РФ. В ходе мероприятий он пригласил президента России вновь посетить Казахстан с государственным визитом в 2026 году, отметив, что «дело не в протокольных деталях, а дело в сути».

Ссылка: https://24.kg/vlast/362058/
просмотров: 256
Версия для печати
Материалы по теме
Садыр Жапаров принял главу МИД Казахстана Ермека Кошербаева
Главы МИД КР и РК обсудили дорогу Иссык-Куль — Алматы и логистические центры
Соглашение с Кыргызстаном по пансионатам на Иссык-Куле ратифицировал Казахстан
Глава МИД Казахстана Ермек Кошербаев посетит Кыргызстан с официальным визитом
В Алматы двух российских блогеров арестовали на 15 суток: оскорбили девушек
Этническим кыргызам, проживающим в Казахстане, могут упростить въезд в КР
Срединный коридор под угрозой: серый импорт и цифровая зависимость душат регион
В США двух граждан Казахстана обвинили в мошенничестве более чем на $1 миллиард
Создать приложение для проверки подлинности товаров предлагают в Казахстане
ЕЭК объяснила причины очередей на границе Кыргызстана и Казахстана
Популярные новости
Камчыбек Ташиев вернулся в&nbsp;Кыргызстан Камчыбек Ташиев вернулся в Кыргызстан
Президент поручил обеспечить охрану Камчыбека Ташиева Президент поручил обеспечить охрану Камчыбека Ташиева
Президент обратился в&nbsp;Конституционный суд за&nbsp;разъяснением сроков полномочий Президент обратился в Конституционный суд за разъяснением сроков полномочий
Садыр Жапаров встретился с&nbsp;родственниками задержанных по&nbsp;наркопреступлениям Садыр Жапаров встретился с родственниками задержанных по наркопреступлениям
Бизнес
MEGA предлагает абонентам доступ к&nbsp;онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV MEGA предлагает абонентам доступ к онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV
Когда подарок говорит больше слов: как удивить на&nbsp;День святого Валентина Когда подарок говорит больше слов: как удивить на День святого Валентина
Вместо тысячи роз: дарите полезное со&nbsp;скидкой 14&nbsp;процентов в&nbsp;O!Store Вместо тысячи роз: дарите полезное со скидкой 14 процентов в O!Store
Будь в&nbsp;плюсе с&nbsp;&laquo;Элкарт+&raquo; от&nbsp;KICB Будь в плюсе с «Элкарт+» от KICB
15 февраля, воскресенье
17:20
В КР три арбитра по футзалу получили международные лицензионные знаки ФИФА В КР три арбитра по футзалу получили международные лице...
16:45
Москва и Астана обсуждают даты визита Владимира Путина в Казахстан
16:39
Экс-глава управления ГКНБ по Бишкеку задержан
16:06
Как продвигается ремонт в здании «Кыргызфильма», посмотрел глава Минкультуры
15:31
На Земле ночью началась вторая магнитная буря февраля