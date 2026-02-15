Москва и Астана обсуждают даты визита Владимира Путина в Казахстан

Москва и Астана обсуждают даты визита президента России Владимира Путина в Казахстан в 2026 году. Об этом сообщил посол РФ в Астане Алексей Бородавкин.

По его данным, визит должен состояться в мае.

«Подобные ежегодные обмены визитами уже вошли в практику, в настоящее время осуществляется согласование дат и ведется работа по субстантивному наполнению переговоров», — сказал он и выразил уверенность, что визит Владимира Путина в Казахстан станет «одной из ярчайших страниц истории» отношений двух стран.

В конце мая 2026 года в Астане состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС) с участием глав государств. На нем ожидается, в том числе, участие Владимира Путина.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ноябре 2025-го посетил с государственным визитом РФ. В ходе мероприятий он пригласил президента России вновь посетить Казахстан с государственным визитом в 2026 году, отметив, что «дело не в протокольных деталях, а дело в сути».