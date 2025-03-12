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Власть

Депутаты досрочно освободили Искандера Гайпкулова от членства в ЦИК

Депутаты Жогорку Кенеша дали согласие на досрочное освобождение Искандера Гайпкулова от должности члена Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов.

На заседании Жогорку Кенеша вице-спикер Нурланбек Азыгалиев проинформировал депутатов, что Искандер Гайпкулов написал заявление об уходе с должности члена ЦИК.

За проголосовали 69 депутатов из зарегистрированных 79. Против освобождения от должности члена ЦИК Гайпкулова проголосовали три депутата.

Искандер Гайпкулов был депутатом Жогорку Кенеша в 2017-2021 годы, с 2021-го – член Центризбиркома КР.
Ссылка: https://24.kg/vlast/322559/
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