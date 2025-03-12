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Власть

Депутат парламента предлагает ввести в КР реализацию товаров по системе tax free

Депутат Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев предлагает дополнить Налоговый кодекс Кыргызстана новой статьей «Статья 306-1. Реализация товаров по системе tax free, в частности, поставка товаров предприятиями розничной торговли, включенными в реестр системы tax free, иностранному гражданину государства, не являющегося членом ЕАЭС, является поставкой с нулевой ставкой НДС при соблюдении установленных условий системы tax free».

При этом предлагается, что условия и порядок работы этой системы, а также порядок формирования реестра предприятий с tax free будут определяться кабинетом министров.

Инициатор поясняет, что система tax free будет направлена на развитие туристической деятельности на территории КР посредством развития шопинг-туризма, учитывая возможности покупательной способности и численность экономически активного населения в соседних странах.

«Необходимо отметить, что система tax free позволит создать новые предприятия и, соответственно, дополнительные рабочие места на предприятиях розничной торговли и логистики, увеличить торговые обороты потребительскими товарами. Tax free работает во многих государствах Евросоюза, Турции, Японии, Республике Корея. Также tax free принята в России с 2018 года, в Беларуси — с 2018-го, в Казахстане — в пилотном режиме до конца 2025 года и действует в отношении граждан из стран, не являющихся членами ЕАЭС. Исходя из практики других государств, обычно под условия возврата НДС по этой системе подпадают такие потребительские товары, как одежда, обувь, сувениры, электроника, ювелирные изделия, товары для дома, косметика», — отметил Марлен Маматалиев.

Tax free — международная система возврата налога на добавленную стоимость с покупок, совершенных за границей.

НДС возвращается на покупки, сделанные иностранцами при выезде из страны, в которой они приобретены.

Чтобы вернуть НДС, нужно выполнить ряд условий:

  • сделать покупки в магазине, который участвует в этой системе (они отмечены специальными указателями). Сумма покупки должна равняться установленному государством для этих случаев минимуму или превышать его;
  • оформить на покупки соответствующий документ — форму tax free;
  • не распаковывать и не использовать купленные вещи до отъезда из государства;
  • при отъезде предъявить покупки и документы таможенникам и получить печать на форму tax free;
  • получить в обмен на эту форму сумму НДС через специального оператора по возврату налога (за минусом его комиссии) — сразу наличными, например, в аэропорту, или позднее на банковскую карту.

Система действует почти в 50 странах. В каждой из них установлены свой размер НДС, минимальная цена покупки для возврата налога и категории товаров, с которых можно и с которых нельзя вернуть НДС, а также срок их вывоза из государства.
Ссылка: https://24.kg/vlast/322482/
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