В Эр-Рияде прошли переговоры США и Украины: главное, о чем договорились стороны

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) завершились переговоры представителей США и Украины.

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В них принимали участие — от украинской стороны глава Офиса президента Андрей Ермак и его заместитель Павел Палиса, глава МИД Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров. Вашингтон был представлен советником по национальной безопасности Соединенных Штатов Майком Уолтцем и госсекретарем Марко Рубио.

На этой встрече также присутствовали министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан и советник по национальной безопасности Саудовской Аравии Мосад бин Мохаммад Аль-Айбан.

Украинские СМИ сообщили, что первый раунд переговоров был посвящен предложению Киева установить режим тишины на море и в небе. Также обсуждалось соглашение о полезных ископаемых.

Первый раунд встречи продлился около четырех часов, затем был объявлен небольшой перерыв. В ходе второго раунда стороны планировали обсудить вопрос гарантий безопасности для Украины.

Во время перерыва, по данным CNN, Майк Уолтц сказал, что стороны «продвигаются» к цели, украинские участники оценили переговоры как «нормальные».

Фото СМИ. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сказал журналистам после переговоров украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии, что на следующей неделе начнется обсуждение деталей прекращения огня.

Стороны выпустили совместное заявление по итогам первого раунда переговоров.

В тексте, в частности, отмечается, что Киев готов «принять предложение США о немедленном введении временного, 30-дневного, режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон» при условии его соблюдения российской стороной.

«Соединенные Штаты сообщат РФ, что взаимность с ее стороны является ключом к достижению мира. США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и восстанавливают помощь в безопасности Украины», — говорится в заявлении.

«На следующей неделе, мы уже договорились, на техническом экспертном уровне команды начнут говорить обо всех деталях», — сказал Андрей Ермак журналистам.

Он также заявил, что во время встречи в Джидде Штаты «продемонстрировали стремление работать ради достижения справедливого и устойчивого мира».

«Мы считаем, что США — именно та страна, которая может сегодня сделать все, чтобы справедливый мир наступил. Они имеют эти рычаги. И сегодня мы услышали от партнеров, что они готовы работать дальше. Это непростая работа. Я не знаю, кто еще мог бы справиться с этой работой. Но важно, что они готовы быть с нами, готовы работать, для них это важно», — сказал глава Офиса президента Украины.

По его словам, главным результатом встречи в Джидде стало восстановление американской военной помощи и обмена разведданными.

После этих переговоров Белый дом должен обсудить с российской стороной предложения, наработанные во время встречи.

В заявлении также говорится, что «делегации обсудили важность гуманитарных усилий как части мирного процесса, в частности, во время вышеупомянутого режима прекращения огня, включая обмен военнопленными, освобождение удерживаемых гражданских лиц и возвращение принудительно перемещенных украинских детей».

Обе делегации согласились определить состав своих переговорных групп и немедленно начать переговоры для достижения устойчивого мира, обеспечивающего долгосрочную безопасность Украины.

Украинская делегация в очередной раз подчеркнула, что европейские партнеры должны быть вовлечены в мирный процесс.