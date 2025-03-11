13:34
USD 87.45
EUR 94.54
RUB 0.98
Власть

В России и США откроют представительства ГИК

В России и Соединенных Штатах Америки будут открыты представительства Государственной ипотечной компании КР. Об этом 11 марта сообщил руководитель управления делами президента КР Каныбек Туманбаев.

Отвечая на вопросы пользователей социальной сети Facebook, Каныбек Туманбаев напомнил, что в Москве уже есть представительство ГИК.

«В каждом городе России открыть такое представительство мы не можем, но мы работаем с консульствами Кыргызстана в тех городах, где находится большое число кыргызстанцев. Скоро откроется еще одно представительство на три города — Новосибирск, Красноярск, Свердловск. В этих городах много наших граждан», — сказал Туманбаев.

Он также добавил, что представительство ГИК появится и в Америке, а именно в городе Чикаго, где проживает много кыргызстанцев.

Туманбаев отметил, что представительства ГИК открываются для того, чтобы граждане КР, находясь в трудовой миграции, могли получить через ГИК квартиры на родине и по возвращении домой уже жили в собственном жилье.

По словам Туманбаева, сейчас по линии ГИК по республике строится около 65 тысяч квартир. Часть из них будет сдана в эксплуатацию уже в этом году.
Ссылка: https://24.kg/vlast/322382/
просмотров: 334
Версия для печати
Материалы по теме
Депутаты ЖК против выделения ГИК $200 миллионов, предоставляемых Кореей
Садыр Жапаров: Политика ГИК направлена на обеспечение граждан доступным жильем
На 50 миллиардов сомов увеличен уставной капитал Госипотечной компании
Кабмин направит 35 миллиардов сомов на увеличение уставного капитала ГИК
В Канте начали строить госипотечный жилой комплекс
ГИК начала строительство ЖК «Кочмон сити», изъятого у частной компании
Депутат Жогорку Кенеша не смог встать в очередь Госипотечной компании
Государственная ипотека. Кто и как ее может получить
Глава кабмина проверил строительство завода и жилого комплекса в Ошской области
Вице-мэр: Государство не компенсировало замену труб отопления для домов ГИК
Популярные новости
Депутаты ЖК&nbsp;против выделения ГИК $200&nbsp;миллионов, предоставляемых Кореей Депутаты ЖК против выделения ГИК $200 миллионов, предоставляемых Кореей
Президент наложил дисциплинарные взыскания на&nbsp;руководителей Таможенной службы Президент наложил дисциплинарные взыскания на руководителей Таможенной службы
Легализацию авто с&nbsp;иностранными номерами предлагают начать с&nbsp;15&nbsp;марта Легализацию авто с иностранными номерами предлагают начать с 15 марта
Садыр Жапаров провел ооз ачар в&nbsp;центральной мечети столицы Садыр Жапаров провел ооз ачар в центральной мечети столицы
Бизнес
Оформите ОСАГО в&nbsp;MBANK и&nbsp;получите 15&nbsp;процентов кешбэка Оформите ОСАГО в MBANK и получите 15 процентов кешбэка
Агрокредиты от&nbsp;14&nbsp;процентов от&nbsp;&laquo;Элдик Банка&raquo; Агрокредиты от 14 процентов от «Элдик Банка»
Один тариф на&nbsp;всех: MEGA делает связь удобнее и&nbsp;дешевле! Один тариф на всех: MEGA делает связь удобнее и дешевле!
Мегапроект &laquo;Все в&nbsp;одном&raquo; Royal Central Park стартует. Что получит Бишкек? Мегапроект «Все в одном» Royal Central Park стартует. Что получит Бишкек?
11 марта, вторник
13:13
В России и США откроют представительства ГИК В России и США откроют представительства ГИК
13:10
Государству вернули здание бывшей больницы в Сулюкте
13:08
За 2024 год в России прекратили гражданство 1 тысячи 684 натурализованных лиц
12:43
Государству возвращена территория бывшего пионерского лагеря «Дружба» в Нарыне
12:42
Накануне переговоров с США Украина запустила рекордное число БПЛА по Москве