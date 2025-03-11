В России и США откроют представительства ГИК

В России и Соединенных Штатах Америки будут открыты представительства Государственной ипотечной компании КР. Об этом 11 марта сообщил руководитель управления делами президента КР Каныбек Туманбаев.

Отвечая на вопросы пользователей социальной сети Facebook, Каныбек Туманбаев напомнил, что в Москве уже есть представительство ГИК.

«В каждом городе России открыть такое представительство мы не можем, но мы работаем с консульствами Кыргызстана в тех городах, где находится большое число кыргызстанцев. Скоро откроется еще одно представительство на три города — Новосибирск, Красноярск, Свердловск. В этих городах много наших граждан», — сказал Туманбаев.

Он также добавил, что представительство ГИК появится и в Америке, а именно в городе Чикаго, где проживает много кыргызстанцев.

Туманбаев отметил, что представительства ГИК открываются для того, чтобы граждане КР, находясь в трудовой миграции, могли получить через ГИК квартиры на родине и по возвращении домой уже жили в собственном жилье.

По словам Туманбаева, сейчас по линии ГИК по республике строится около 65 тысяч квартир. Часть из них будет сдана в эксплуатацию уже в этом году.