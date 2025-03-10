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Власть

Аудит, цифровизация, аутсорсинг. Как в КР будут проводить реформу госуправления

Отмечается, что в ходе совещания председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев объявил о новом этапе реформ.

«Сегодня мы начинаем новый, кардинальный этап реформ государственного управления. Это не просто очередная инициатива — это решительный и, можно даже сказать, радикальный шаг, направленный на ускорение всех процессов развития нашей страны», — сказал Касымалиев.

Были отмечены основные направления реформы:

  • аудит госорганов — выявление и ликвидация дублирующих и неэффективных структур;
  • оптимизация нормативно-правовой базы — устранение избыточного регулирования;
  • цифровизация процессов — автоматизация госуслуг и сокращение бюрократических процедур;
  • аутсорсинг отдельных госфункций — передача части сервисов частному сектору;
  • повышение эффективности госаппарата — снижение затрат и ускорение управленческих решений.

Ранее стало известно, что министр юстиции Аяз Баетов назначен директором Национального института стратегических инициатив (НИСИ) с одновременным присвоением статуса заместителя главы кабмина до 1 октября 2025 года. Отмечалось, что это наделяет НИСИ «широкими полномочиями по координации реформ госуправления и позволяет оперативно внедрять изменения на уровне всех государственных институтов».

 
Ссылка: https://24.kg/vlast/322308/
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