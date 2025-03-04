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Власть

Адылбек Касымалиев совершит официальный визит во Вьетнам

Глава кабмина Адылбек Касымалиев 6-7 марта с официальным визитом посетит Социалистическую Республику Вьетнам.

В рамках поездки запланированы переговоры с высшим руководством Вьетнама. Стороны обсудят ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, укрепление политического диалога, развитие торгово-экономических связей и привлечение инвестиций.

Ожидается подписание ряда двусторонних соглашений, направленных на расширение сотрудничества между странами. Кроме того, Адылбек Касымалиев ознакомится с деятельностью ряда объектов историко-культурного наследия Вьетнама.

Особое внимание в ходе визита будет уделено развитию экономических связей. Глава кабмина примет участие в бизнес-диалоге и встретится с представителями вьетнамского делового сообщества. В ходе встречи стороны обсудят перспективы развития торгово-экономического взаимодействия и привлечения инвестиций.
Ссылка: https://24.kg/vlast/321735/
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