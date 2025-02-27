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Власть

Для владельцев дипломатических паспортов будет безвизовый режим с Черногорией

Президент Садыр Жапаров подписал закон о ратификации соглашения между кабмином Кыргызстана и правительством Черногории об освобождении от визовых требований владельцев дипломатических и служебных паспортов.

Документом предусматривается, что граждане государства любой из сторон, обладатели действительных дипломатических или служебных паспортов, освобождаются от требования получения визы для въезда, транзита, пребывания или выезда с территории государства другой стороны на срок, не превышающий 90 (девяносто) дней в течение 180 (сто восемьдесят) дней со дня их первого въезда.
Ссылка: https://24.kg/vlast/321282/
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