Черногория готова к продвижению двустороннего взаимодействия с Кыргызстаном

Адылбек Касымалиев встретился с министром иностранных дел Черногории Эрвином Ибрагимовичем, прибывшим в страну с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, Адылбек Касымалиев выразил заинтересованность Кыргызской Республики в развитии сотрудничества и укреплении отношений с Черногорией по направлениям, представляющим взаимный интерес.

«Он выразил уверенность в том, что открытие Почетного консульства Черногории в Кыргызской Республике придаст существенный импульс дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества, укреплению дружественных связей и расширению взаимодействия между двумя странами. Эрвин Ибрагимович поблагодарил за гостеприимство и теплый прием. Он отметил готовность Черногории к продвижению двустороннего взаимодействия», — говорится в сообщении.

В ходе встречи обсуждены перспективы развития кыргызско-черногорских взаимоотношений в торгово-экономической, туристической, сельскохозяйственной и энергетической сферах.

Председатель кабмина пригласил официальную делегацию Черногории принять участие во втором Глобальном горном саммите в 2027 году, инициированном Кыргызстаном под эгидой ООН, а спортсменов Черногории принять участие в предстоящих VI Всемирных играх кочевников.