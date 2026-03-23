20:08
USD 87.45
EUR 100.82
RUB 1.04
Власть

Черногория готова к продвижению двустороннего взаимодействия с Кыргызстаном

Фото кабмина

Адылбек Касымалиев встретился с министром иностранных дел Черногории Эрвином Ибрагимовичем, прибывшим в страну с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, Адылбек Касымалиев выразил заинтересованность Кыргызской Республики в развитии сотрудничества и укреплении отношений с Черногорией по направлениям, представляющим взаимный интерес.

Читайте по теме
В Бишкеке открылось Почетное консульство Черногории

«Он выразил уверенность в том, что открытие Почетного консульства Черногории в Кыргызской Республике придаст существенный импульс дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества, укреплению дружественных связей и расширению взаимодействия между двумя странами. Эрвин Ибрагимович поблагодарил за гостеприимство и теплый прием. Он отметил готовность Черногории к продвижению двустороннего взаимодействия», — говорится в сообщении.

В ходе встречи обсуждены перспективы развития кыргызско-черногорских взаимоотношений в торгово-экономической, туристической, сельскохозяйственной и энергетической сферах.

Председатель кабмина пригласил официальную делегацию Черногории принять участие во втором Глобальном горном саммите в 2027 году, инициированном Кыргызстаном под эгидой ООН, а спортсменов Черногории принять участие в предстоящих VI Всемирных играх кочевников.
Ссылка: https://24.kg/vlast/367126/
просмотров: 172
Версия для печати
Популярные новости
