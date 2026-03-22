Власть

Глава МИД Черногории посетит Кыргызстан с официальным визитом

Министр иностранных дел Черногории Эрвин Ибрагимович совершит официальный визит в Кыргызскую Республику. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства КР.

По ее данным, визит состоится 23-24 марта. Запланированы переговоры с министром иностранных дел КР Жээнбеком Кулубаевым, а также встречи с руководством страны.

Главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудят перспективы сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Кроме этого, ожидается обмен мнениями по международной и региональной повестке дня, а также взаимодействию в рамках международных организаций.
Садыр Жапаров собрал Совбез: обсуждали риски из-за ситуации на Ближнем Востоке
Экс-главу ГКНБ Ташиева допрашивают по двум делам: проходит как свидетель
В Кыргызстане хотят утвердить новые стандарты госуслуг для водителей и авто
У здания ГСУ МВД заметили брата Ташиева — в Сети распространяется видео
В парке «Ынтымак-2» в Бишкеке отметили Нооруз
Как подготовиться к Ноорузу и обновиться к весне без суеты и лишних трат
Экосистемы BAKAI и Binance объявляют о запуске интеграции платежных сервисов
Щедрые скидки к светлым праздникам: минус 21 процент в O!Store
