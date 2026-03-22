Глава МИД Черногории посетит Кыргызстан с официальным визитом

Министр иностранных дел Черногории Эрвин Ибрагимович совершит официальный визит в Кыргызскую Республику. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства КР.

По ее данным, визит состоится 23-24 марта. Запланированы переговоры с министром иностранных дел КР Жээнбеком Кулубаевым, а также встречи с руководством страны.

Главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудят перспективы сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Кроме этого, ожидается обмен мнениями по международной и региональной повестке дня, а также взаимодействию в рамках международных организаций.