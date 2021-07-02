Дни культуры, кино, опера. Кыргызстан и Россия обсудили перекрестный год

Министр культуры Кыргызстана Кайрат Иманалиев встретился со специальным представителем президента России по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким. Об этом сообщили в МИД.

Стороны обсудили вопросы реализации договоренностей между главами двух стран о реализации запланированных мероприятий в рамках Перекрестного года Кыргызстана в России и России в Кыргызстане (он был перенесен из-за коронавируса).

Согласовали также предварительные сроки проведения Дней культуры России в Кыргызстане в августе 2021 года, Дней кино КР в РФ осенью. Стороны договорились о проведении в России совместного мероприятия по случаю 80-летия советского кыргызского и российского деятеля культуры Булата Минжилкиева.

В рамках визита в Москву Кайрат Иманалиев также встретился с ректором Высшего театрального училища (института) имени Щепкина. Стороны договорились о подготовке 25 кадров для театрального искусства и содействии в создании условий для обучения, проживания студентов.