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Власть

Роскошный особняк осужденного экс-премьера Казахстана выставлен на торги

Особняк осужденного экс-премьера Казахстана Карима Масимова выставлен на торги. Об этом сообщается на электронной торговой площадке РК.

Двухэтажный дом расположен в престижном районе Астаны — «Нура». Площадь недвижимости составляет почти 3 тысячи квадратных метров, а прилегающей территории — 1,2 гектара. Есть также два контрольно-пропускных пункта и незарегистрированный гараж.

По данным Orda.kz, предметы роскоши у Карима Масимова изъяли в марте 2022 года. В должности премьер-министра он получил элитный гостевой дом и земельный участок в столице стоимостью около 2,5 миллиарда тенге от одной из бизнес-структур. При обыске оперативники обнаружили $17,2 миллиона наличными, а также элитные часы, золотые слитки, люксовые автомобили и антиквариат.

В особняке Карима Масимова есть дискобар, сцена, домашний кинотеатр, бильярдная, сауна, бассейн и караоке.

Вместе с домом продаются 27 журнальных столиков, 27 картин, 36 светильников и 1 шар для светомузыки, 9 люстр, 64 софита, различные статуэтки, вазы, часы, сувениры, мебель и бытовая техника.

Дом оценили в 631 миллион тенге, а земельный участок — в 893,5 миллиона.

Напомним, экс-главу КНБ Казахстана Карима Масимова осудили на 18 лет с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

57-летний Масимов признан виновным в государственной измене, насильственном захвате власти и превышении должностных полномочий.

Карима Масимова задержали 6 января 2022-го по подозрению в государственной измене во время январских событий. В ходе расследования и судебных разбирательств в доход государства обращено дорогостоящее имущество фигурантов громкого дела — 10 миллиардов тенге и $24 миллиона.

Масимов дважды занимал пост премьер-министра Казахстана. В прошлом году попросил помилования, но ему отказали.
Ссылка: https://24.kg/vlast/321039/
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