20:51
USD 87.45
EUR 102.50
RUB 1.13
Власть

В Казахстане начали проверку бывших чиновников, упомянутых в деле Эпштейна

Генпрокуратура Казахстана начала проверку бывших чиновников страны, которые были упомянуты в материалах скандального Джеффри Эпштейна. Об этом журналистам сообщил глава надзорного органа РК Берик Асылов.

«...Как Генеральная прокуратура, так и другие ведомственные органы, мы проверяем эти факты, были или не были», — сказал он.

Предварительная проверка ведется в отношении экс-премьера и главы Комитета национальной безопасности Карима Масимова и бывшего главы Нацбанка Кайрата Келимбетова.

«Начали предварительную проверку. Приезжал ли сюда Эпштейн — в этой части проверка идет. В части того, что выезжал сам Келимбетов или нет — будет проверяться дополнительно», — проинформировал Берик Асылов.

Ранее депутаты Мажилиса попросили спецслужбы проверить информацию о возможных связях казахстанских должностных лиц с финансистом, содержащуюся в раскрытых файлах Эпштейна.

По их данным, имя Карима Масимова упоминается в записях не менее восьми раз, а Эпштейн и Келимбетов «вместе отдыхали».

Напомним, бывший глава КНБ Масимов в апреле 2023 года был приговорен к 18 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене и попытке насильственного захвата власти.

В ноябре 2025 года президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал закон о публикации всех материалов по делу Эпштейна.

В связях с Джеффри Эпштейном обвиняли как демократов, так и республиканцев. В опубликованных данных фигурируют имена десятков политиков, бизнесменов, представителей шоу-бизнеса из разных стран мира.
Ссылка: https://24.kg/vlast/364194/
просмотров: 934
Версия для печати
Материалы по теме
Дело Эпштейна. Билл Клинтон дал показания на закрытом слушании в Конгрессе
Брат короля Великобритании бывший принц Эндрю задержан по делу Эпштейна
ООН: «Досье Эпштейна» содержит признаки преступлений против человечности
«Файлы Эпштейна»: что этот скандал означает и при чем тут Атамбаев
Тысячи упоминаний Трампа в новой партии документов по делу Эпштейна — СМИ
Роскошный особняк осужденного экс-премьера Казахстана выставлен на торги
Дом бывшего главы КНБ Казахстана выставили на продажу почти за $3,7 миллиона
Экс-главу КНБ Казахстана Карима Масимова водворили в СИЗО на два месяца
Ситуация в Казахстане. Задержан экс-глава КНБ Карим Масимов
Глава КНБ Казахстана обсудил с Омурбеком Суваналиевым вопросы нацбезопасности
Популярные новости
Российские пограничники больше не&nbsp;будут охранять армяно-турецкую границу Российские пограничники больше не будут охранять армяно-турецкую границу
Почему в&nbsp;КР происходит масштабная зачистка кадров, связанных с&nbsp;Ташиевым Почему в КР происходит масштабная зачистка кадров, связанных с Ташиевым
В&nbsp;КР&nbsp;хотят ввести штрафы за&nbsp;выезд детей для получения религиозного образования В КР хотят ввести штрафы за выезд детей для получения религиозного образования
&laquo;Будет даже лучше, чем раньше&raquo;. Президент прокомментировал разлад с&nbsp;Ташиевым «Будет даже лучше, чем раньше». Президент прокомментировал разлад с Ташиевым
Бизнес
Оператор&nbsp;О! предоставил бесплатный интернет абонентам на&nbsp;Ближнем Востоке Оператор О! предоставил бесплатный интернет абонентам на Ближнем Востоке
Минцифры КР&nbsp;наградило фонд Central Asia Capital за&nbsp;вклад в&nbsp;цифровизацию страны Минцифры КР наградило фонд Central Asia Capital за вклад в цифровизацию страны
Особые меры поддержки MEGA для своих абонентов в&nbsp;странах Ближнего Востока Особые меры поддержки MEGA для своих абонентов в странах Ближнего Востока
Скидка 15&nbsp;процентов на&nbsp;Honor в&nbsp;O!Store: успейте купить выгодно к&nbsp;праздникам Скидка 15 процентов на Honor в O!Store: успейте купить выгодно к праздникам
2 марта, понедельник
20:45
Оператор О! предоставил бесплатный интернет абонентам на Ближнем Востоке Оператор О! предоставил бесплатный интернет абонентам н...
20:42
В Минстрое рассказали, в каких районах Бишкека построят новые школы
20:20
В Бишкеке грузовик провалился в просевший участок дороги
20:00
Запрет на выезд из Кыргызстана: разъяснение Службы судебных исполнителей
19:45
Госслужба исполнения наказаний закупает говядину на 13,3 миллиона сомов