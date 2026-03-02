В Казахстане начали проверку бывших чиновников, упомянутых в деле Эпштейна

Генпрокуратура Казахстана начала проверку бывших чиновников страны, которые были упомянуты в материалах скандального Джеффри Эпштейна. Об этом журналистам сообщил глава надзорного органа РК Берик Асылов.

«...Как Генеральная прокуратура, так и другие ведомственные органы, мы проверяем эти факты, были или не были», — сказал он.

Предварительная проверка ведется в отношении экс-премьера и главы Комитета национальной безопасности Карима Масимова и бывшего главы Нацбанка Кайрата Келимбетова.

«Начали предварительную проверку. Приезжал ли сюда Эпштейн — в этой части проверка идет. В части того, что выезжал сам Келимбетов или нет — будет проверяться дополнительно», — проинформировал Берик Асылов.

Ранее депутаты Мажилиса попросили спецслужбы проверить информацию о возможных связях казахстанских должностных лиц с финансистом, содержащуюся в раскрытых файлах Эпштейна.

По их данным, имя Карима Масимова упоминается в записях не менее восьми раз, а Эпштейн и Келимбетов «вместе отдыхали».

Напомним, бывший глава КНБ Масимов в апреле 2023 года был приговорен к 18 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене и попытке насильственного захвата власти.

В ноябре 2025 года президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал закон о публикации всех материалов по делу Эпштейна.

В связях с Джеффри Эпштейном обвиняли как демократов, так и республиканцев. В опубликованных данных фигурируют имена десятков политиков, бизнесменов, представителей шоу-бизнеса из разных стран мира.