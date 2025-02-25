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Власть

Их должны наказывать. И. о. министра культуры о работе независимых СМИ

Кандидат на пост министра культуры, информации и молодежной политики Мирбек Мамбеталиев поддерживает новый закон о СМИ, который находится на рассмотрении Жогорку Кенеша. Об этом он заявил на заседании парламентского комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту.

«Некоторые независимые СМИ иногда очерняют, иногда вводят в заблуждение. Они соответственно должны наказываться», — так прокомментировал и. о. министра законопроект о СМИ.

Депутат Гуля Кожокулова спросила, планирует ли государство, в частности Минкультуры, поднимать уровень государственных медиа и каким образом.

Мирбек Мамбеталиев не смог ответить на вопрос и пообещал разработать программу и вместе с нардепом рассмотреть ее. 

Отметим, в январе на рассмотрение Жогорку Кенеша поступил компромиссный вариант законопроекта о СМИ.

Это шестая версия закона о средствах массовой информации, доработанного Министерством культуры совместно с медиасообществом и юристами. Документом предусмотрены запрет на цензуру, защита источников информации и указаны нормы, в каких случаях деятельность СМИ может быть прекращена или приостановлена.
Ссылка: https://24.kg/vlast/320993/
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