Кыргызстан и Казахстан подпишут план сотрудничества на 2025-2027 годы

В рамках официального визита в город Астану состоялась встреча председателя кабинета министров Кыргызстана Адылбека Касымалиева с премьер-министром Казахстана Олжасом Бектеновым в узком составе.

Стороны уделили особое внимание продвижению достигнутых договоренностей по приоритетным направлениям кыргызско-казахстанского сотрудничества, которые ранее были определены президентами двух стран.

Обсуждены вопросы проведения седьмого заседания высшего межгосударственного совета и второго заседания межрегионального форума, подписание комплексного плана сотрудничества между Кыргызстаном и Казахстаном на 2025-2027 годы, а также текущее состояние и будущее двустороннего сотрудничества.