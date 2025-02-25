08:41
USD 87.45
EUR 91.64
RUB 0.98
Власть

Кыргызстан и Казахстан подпишут план сотрудничества на 2025-2027 годы

В рамках официального визита в город Астану состоялась встреча председателя кабинета министров Кыргызстана Адылбека Касымалиева с премьер-министром Казахстана Олжасом Бектеновым в узком составе.

Стороны уделили особое внимание продвижению достигнутых договоренностей по приоритетным направлениям кыргызско-казахстанского сотрудничества, которые ранее были определены президентами двух стран.

Обсуждены вопросы проведения седьмого заседания высшего межгосударственного совета и второго заседания межрегионального форума, подписание комплексного плана сотрудничества между Кыргызстаном и Казахстаном на 2025-2027 годы, а также текущее состояние и будущее двустороннего сотрудничества.
Ссылка: https://24.kg/vlast/320955/
просмотров: 176
Версия для печати
Материалы по теме
Компании Казахстана инвестировали в экономику Кыргызстана почти $49 миллионов
В Казахстане хотят запретить застройщикам продажу жилья за наличный расчет
Данные денежных переводов между Казахстаном и Кыргызстаном существенно разнятся
Глава кабмина Адылбек Касымалиев посетит Казахстан с официальным визитом
Казахстанских блогеров уличили в занижении доходов на миллиарды тенге
Семь рабочих погибло при обрушении шахты в Казахстане
Казахстан договорился со Швейцарией отправлять уран на АЭС Бецнау и Лейбштадта
В два раза сократился импорт казахстанского каменного угля в Кыргызстан
В Казахстане предлагают принять закон об иноагентах
В Казахстане население все чаще стало пользоваться наличными
Популярные новости
Кыргызстан и&nbsp;Таджикистан подписали историческое соглашение о&nbsp;границе Кыргызстан и Таджикистан подписали историческое соглашение о границе
Президент отправил в&nbsp;отставку акимов семи районов Президент отправил в отставку акимов семи районов
В&nbsp;Кара-Балте начали строительство жилого комплекса из&nbsp;60&nbsp;домов В Кара-Балте начали строительство жилого комплекса из 60 домов
Глава кабмина потребовал освободить от&nbsp;должностей двоих замминистра Глава кабмина потребовал освободить от должностей двоих замминистра
Бизнес
До&nbsp;ПЛАС-форума Digital Kyrgyzstan осталось три дня. Успейте зарегистрироваться До ПЛАС-форума Digital Kyrgyzstan осталось три дня. Успейте зарегистрироваться
Депозит &laquo;Бай Бол+&raquo;. Как сохранить и&nbsp;приумножить деньги в&nbsp;2025&nbsp;году? Депозит «Бай Бол+». Как сохранить и приумножить деньги в 2025 году?
N&nbsp;Group запускает первый в&nbsp;ЦА проект сервисных апартаментов под брендом Wyndham N Group запускает первый в ЦА проект сервисных апартаментов под брендом Wyndham
Как получить гражданство Кыргызстана: способы и&nbsp;условия для россиян Как получить гражданство Кыргызстана: способы и условия для россиян
25 февраля, вторник
08:34
Тушить пожар на «Кудайбергене» мешали припаркованные авто. Видео с дрона Тушить пожар на «Кудайбергене» мешали припаркованные ав...
08:32
Компании Казахстана инвестировали в экономику Кыргызстана почти $49 миллионов
08:27
Помогите найти. В селе Гидростроитель пропала 22-летняя Зарина Обирова
08:10
Крупный пожар в районе рынка «Кудайберген» тушат 12 расчетов
08:10
Кыргызстан и Казахстан подпишут план сотрудничества на 2025-2027 годы
24 февраля, понедельник
23:55
Великобритания внесла «Керемет Банк» в санкционный список
23:38
Впервые на планете Земля 2029 год станет короче всех остальных
22:58
В Бишкеке при получении взятки в 350 тысяч сомов задержан милиционер
22:28
Масато Канда вступил в должность президента Азиатского банка развития