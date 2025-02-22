Объявить временный мораторий на лицензирование новых частных вузов поручили МОиН

Министерству образования и науки поручили объявить временный мораторий на лицензирование новых частных высших учебных заведений. Об этом сообщила пресс-служба камбина.
Глава кабмина Адылбек Касымалиев поручил:
- ввести единую государственную платформу для лицензирования;
- пересмотреть решения, касающиеся аккредитации;
- оптимизировать стандарты и процедуры аккредитационных агентств;
- рассмотреть возможность ужесточения санкций в отношении агентств;
- применить дисциплинарные меры к сотрудникам Минобразования, не выполняющим обязанности по лицензированию и контролю.
Ранее со ссылкой на министра образования сообщалось, что в Кыргызстане открыто более 85 вузов, в том числе 31 государственный и 2 международных.