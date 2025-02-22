Объявить временный мораторий на лицензирование новых частных вузов поручили МОиН

Министерству образования и науки поручили объявить временный мораторий на лицензирование новых частных высших учебных заведений. Об этом сообщила пресс-служба камбина.

Глава кабмина Адылбек Касымалиев поручил:

ввести единую государственную платформу для лицензирования;

пересмотреть решения, касающиеся аккредитации;

оптимизировать стандарты и процедуры аккредитационных агентств;

рассмотреть возможность ужесточения санкций в отношении агентств;

применить дисциплинарные меры к сотрудникам Минобразования, не выполняющим обязанности по лицензированию и контролю.

Ранее со ссылкой на министра образования сообщалось, что в Кыргызстане открыто более 85 вузов, в том числе 31 государственный и 2 международных.