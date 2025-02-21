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Власть

В Нарынской области не освоили 90 процентов выравнивающих грантов

В 2024 году Нарынской области выделили 370 миллионов сомов в виде выравнивающих грантов, и 90 процентов этих денег остались неосвоенными. Об этом стало известно на коллегии в администрации президента.

Сообщается, что общий бюджет региона составил 848,8 миллиона сомов, из которых не освоено 270 миллионов.

Самую большую сумму — 72 миллиона сомов — не освоили в Нарынском районе. Также крупная сумма — 46 миллионов — осталась неосвоенной в Ат-Башинском районе.

На коллегии также отмечено, что с 2022 по 2025 год Госкомитет национальной безопасности и Генеральная прокуратура возбудили 40 уголовных дел по земельным нарушениям в Нарынской области.
Ссылка: https://24.kg/vlast/320667/
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