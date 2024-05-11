В Нарыне сильный ветер снес крыши домов, есть пострадавшие

В Ат-Башинском районе Нарынской области прошел шквалистый ветер. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

По предварительной информации, скорость юго-западного ветра в регионе достигла 24 метров в секунду. В Ак-Талинском и Нарынском районах скорость ветра достигла 18 метров в секунду.

Снесены крыши 36 домов и 6 социальных учреждений, а в Нарыне ветром унесло кровлю одного жилого дома.

Пострадали четыре человека, их доставили в районную больницу.

На местах специалисты районного отдела МЧС совместно с комиссией гражданской защиты проводят работы.