10:37
USD 88.36
EUR 95.26
RUB 0.96
Происшествия

В Нарыне сильный ветер снес крыши домов, есть пострадавшие

В Ат-Башинском районе Нарынской области прошел шквалистый ветер. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

По предварительной информации, скорость юго-западного ветра в регионе достигла 24 метров в секунду. В Ак-Талинском и Нарынском районах скорость ветра достигла 18 метров в секунду.

Снесены крыши 36 домов и 6 социальных учреждений, а в Нарыне ветром унесло кровлю одного жилого дома.

Пострадали четыре человека, их доставили в районную больницу.

На местах специалисты районного отдела МЧС совместно с комиссией гражданской защиты проводят работы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/293706/
просмотров: 461
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке и Чуйской области ожидается сильный ветер
Внимание! В Бишкеке и Чуйской долине ожидаются гроза и усиление ветра
МЧС: В Бишкеке и Чуйской области ожидается сильный ветер
В Бишкеке и Чуйской области ожидается сильный ветер
В Бишкеке сняли режим ЧС. Ущерб от сильного ветра превысил 16,7 миллиона сомов
В мэрии Бишкека рассказали, когда снимут режим чрезвычайной ситуации
До 28 метров в секунду. Ночью в Балыкчи был сильный ветер
Сильный ветер. В медучреждения обратились 24 пострадавших
Сильный ветер. Пострадало 10 человек, повреждены 154 объекта
Сильный ветер. Работа по ликвидации последствий продолжается
Популярные новости
Кыргызстанцам не&nbsp;дали рыбачить в&nbsp;Кемпир-Абаде. Глава ГКНБ рассказал почему Кыргызстанцам не дали рыбачить в Кемпир-Абаде. Глава ГКНБ рассказал почему
На&nbsp;кыргызско-таджикской госгранице произошла перестрелка На кыргызско-таджикской госгранице произошла перестрелка
Звонок из&nbsp;зоны. В&nbsp;Бишкеке разоблачили телефонного мошенника Звонок из зоны. В Бишкеке разоблачили телефонного мошенника
В&nbsp;Бишкеке неизвестные избили и&nbsp;похитили мужчину. Объявлен план &laquo;Перехват&raquo; В Бишкеке неизвестные избили и похитили мужчину. Объявлен план «Перехват»
Бизнес
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; организовало для банкиров интеллектуальную схватку &laquo;МОЗГОБОЙНЯ-QUIZ&raquo; ЗАО «МПЦ» организовало для банкиров интеллектуальную схватку «МОЗГОБОЙНЯ-QUIZ»
В&nbsp;Кыргызстане открыли новый центр олимпийской подготовки &laquo;Каганат Арена&raquo; В Кыргызстане открыли новый центр олимпийской подготовки «Каганат Арена»
Кошелек &laquo;О!Деньги&raquo;: оплата более 300 госуслуг онлайн в&nbsp;одном приложении Кошелек «О!Деньги»: оплата более 300 госуслуг онлайн в одном приложении
7&nbsp;Мая&nbsp;&mdash; День связи. Поздравление от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! 7 Мая — День связи. Поздравление от Мобильного оператора О!
11 мая, суббота
10:30
Борец из Кыргызстана завоевал путевку на Олимпиаду в Париже Борец из Кыргызстана завоевал путевку на Олимпиаду в Па...
10:00
Автошколы Бишкека. Цены, телефоны, адреса
09:49
В Нарыне сильный ветер снес крыши домов, есть пострадавшие
09:34
Ремонтные работы. В некоторых районах Бишкека не будет газа
09:00
Температурные рекорды. Самым жарким в Бишкеке было 11 мая 2018 года
10 мая, пятница
23:42
У первого пациента с вживленным мозговым чипом Neuralink возникли проблемы
23:26
Число погибших в результате наводнения в Бразилии выросло до 107 человек
23:03
ЕАЭС начнет переговоры с Монголией о заключении временного торгового соглашения
22:26
Кыргызстан планирует экспортировать 10 тысяч тонн черешни в Китай