В Нарыне строят ГЭС «Куланак». Акылбек Жапаров проверил ход работ

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров в рамках рабочей поездки в Нарынскую область посетил ряд топливно-энергетических объектов. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Глава кабмина ознакомился со строительством ГЭС «Куланак» в Нарынском районе.

На объекте произведена русловая чистка ложа водохранилища площадью 356 гектаров, выполнены более половины объемов земельных работ на всех участках гидросооружений, заключены договоры на поставку гидросилового и гидромеханического оборудования с компаниями Австрии и Турции.

ГЭС «Куланак» планируют сдать в эксплуатацию до конца 2026 года.

Далее Акылбек Жапаров посетил буроугольный участок «Ак-Улак», расположенный на месторождении Мин-Куш в Джумгальском районе, и участок «Центральный» буроугольного месторождения Кара-Кече.

Он ознакомился с состоянием участков, производственным процессом, горными подготовительными работами и планом работ на текущий год. На участке «Центральный» главе кабмина продемонстрирована система электронной очереди, шлагбаума.

Акылбек Жапаров также вручил государственному предприятию «Кыргызкомур» специальную технику — 20 грузовых самосвалов марки HOWO, 2 экскаватора и 1 бульдозер. Всего с осени прошлого года закуплено спецтехники на 211 миллионов 125 тысяч сомов.

Председатель кабинета министров подчеркнул, что работа угольных месторождений приведена в порядок, добыча угля идет в соответствие с графиком. По итогам рабочей поездки профильным государственным и местным органам власти дан ряд поручений.