Членов кабмина предупредили о введении штрафов и ограничений на премии

На коллегии администрации президента членов кабмина предупредили о том, что рассматриваются дополнительные механизмы повышения ответственности государственных служащих, включая введение штрафов и ограничений на получение премий.

Фото пресс-службы кабмина. Начальник управления контроля исполнения решений президента и кабмина Азамат Осмонов

Начальник управления контроля исполнения решений главы государства и кабмина Азамат Осмонов в своем докладе отметил недостаточно высокий уровень исполнительской дисциплины в ряде государственных органов.

Он сообщил, что по итогам 2024 года к дисциплинарной ответственности привлечены 53 руководителя госорганов.