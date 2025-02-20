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Власть

К 2035 году полностью выплатим внешний долг — Садыр Жапаров

Президент Садыр Жапаров в интервью агентству «Кабар» опроверг разговоры о том, что внешний долг Кыргызстана вырос до $7 миллиардов.

По его словам, долг страны остается на уровне $4,5 миллиарда, а информацию о его увеличении распространяют «безработные или беглые политики» с целью дискредитировать правительство.

Садыр Жапаров отметил, что до 2020 года власть боялась внешнего долга. Сейчас финансовая ситуация в республике значительно улучшилась. Если в 2020-м бюджет составлял около 250 миллиардов сомов, а ВВП — 700 миллиардов, то сейчас бюджет достиг 700 миллиардов сомов, а ВВП превысил 1,5 триллиона.

Золотовалютные резервы также выросли — с $2 до $6 миллиардов. Кроме того, в Национальном банке накоплено 60 тонн золота, тогда как в 2020 году этот показатель составлял лишь 16 тонн.

Президент подчеркнул, что страна может выплатить внешний долг в любой момент, но делать этого раньше срока нет смысла, так как кредиты взяты под 2 процента годовых на 30-40 лет. Досрочное погашение потребует дополнительных выплат по процентам.

Потому что сторона, которая предоставляет кредит, выдает деньги с учетом того, что вернет их через 30-40 лет. Мы будем выплачивать долг по графику и к 2035-му полностью его закроем. Внешний долг не является для нас проблемой.

Садыр Жапаров 

Он также добавил, что внутренние долги выплачиваются в национальной валюте и не представляют угрозы для экономики, поскольку у государства есть различные механизмы для их покрытия.
Ссылка: https://24.kg/vlast/320603/
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