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Власть

В Жогорку Кенеше хотят снять председателя одного из комитетов

На заседании Жогорку Кенеша депутат Акылбек Тумонбаев попросил спикера рассмотреть соответствие занимаемой должности председателя парламентского комитета по социальной политике Винеры Раимбачаевой.

Нардеп возмущен, что законопроект поступил на подпись президента без изменений, которые вносили депутаты.

«Мы сделали так, чтобы трудящиеся на высокогорье получали доплаты, начиная с 1 тысячи 800 метров над уровнем моря, а на подпись главы государства законопроект поступил в первоначальном виде. Доплаты теперь полагаются с 2 тысяч метров», — сказал он.

Акылбек Тумонбаев заявил, что главы комитетов должны давать отчет о своей работе, в том числе о командировках, не позднее 1 октября каждого года, но до сих пор ни один из председателей комитета не отчитался перед депутатами.
Ссылка: https://24.kg/vlast/320393/
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