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Власть

Вашингтон о переговорах по Украине: без Европы, но с учетом ее интересов

Мирное соглашение по Украине может быть достигнуто в течение нескольких дней или недель, заявил специальный представитель президента США Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог на Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщает CNBC.

По словам Кита Келлога, мирные переговоры ведутся по двум направлениям: Соединенные Штаты поддерживают связь с РФ, а также отдельно с Украиной и государствами-союзниками.

В то же время он указал, что Европа может не присутствовать физически за столом переговоров, но ее интересы будут учитываться.

«Чего мы не хотим делать, так это ввязываться в большую групповую дискуссию», — добавил спецпредставитель Дональда Трампа, пояснив, что переговоры должны быть сосредоточены на достижении конкретного результата.

«Мы не будем повторять «Минск», — сказал он, пояснив, что «там было много людей за столом, и они не имели никакой возможности приобщиться к мирному процессу — это не принесло успеха».

Говоря о возможных гарантиях безопасности для Украины, Кит Келлог признал, что пока не может их сформулировать. Он отметил, что прибыл в Мюнхен для сбора информации, подчеркнув, что у США иногда возникает «проблема, когда они смотрят только через свою собственную призму».

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, участвовавший в дискуссии, заявил, что крайне важно достичь не «любого» мирного соглашения, а такого, которое обеспечит территориальную целостность Украины. Он добавил, что исключение Европы из переговоров было бы «политически неприемлемым», учитывая давние трансатлантические связи между Европой и Штатами.

Обращаясь к делегатам из зала, премьер-министр Исландии Криструн Фростадоттир также отметила «общее чувство трепета» внутри Европы по отношению к новой администрации США. «Люди все еще не уверены в том, что хотят сделать Соединенные Штаты, — сказала она. — Лидерам трудно постоянно реагировать на непонятные комментарии».
Ссылка: https://24.kg/vlast/320073/
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