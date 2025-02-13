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Власть

В Жогорку Кенеше просят возродить телепередачу «Издейм сени»

На заседании Жогорку Кенеша депутат Таалайбек Сарыбашов попросил возродить передачу «Издейм сени» (аналог программы «Ищу тебя») на одном из государственном каналов.

По его словам, в Кыргызстане много пропавших без вести людей, которых ищут близкие.

Он рассказал, что в ноябре 2024 года пропал гражданин Тилек Абдималипович Аманбаев. Его близкие написали заявление в УВД Ленинского района. А 80-летняя мать пропавшего приехала в Бишкек и сама занимается поисками сына. Депутат попросил, чтобы УВД района усилило поиски.
Ссылка: https://24.kg/vlast/319806/
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