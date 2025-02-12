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Власть

Google готова к дальнейшему укреплению сотрудничества с Кыргызстаном

Глава кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев встретился с представителями компании Google в рамках рабочего визита в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Во встрече участвовал глобальный директор подразделения Google в образовании (Google for Education) Тимоти Паолини и другие представители компании.

Адылбек Касымалиев подчеркнул, что цифровизация является одним из приоритетных направлений государственной политики Кыргызстана и сотрудничество с такими технологическими гигантами, как Google, открывает новые горизонты для развития страны.

Глава кабмина отметил, что правительство уделяет особое внимание модернизации системы образования и внедрению цифровых технологий в учебный процесс. Он напомнил, что важным шагом стало подписание меморандума о взаимопонимании между Министерством образования и науки и Google Ireland Limited в апреле 2024 года.

Представители Google выразили готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества с Кыргызстаном.

В ходе встречи стороны обсудили широкий спектр вопросов, связанных с партнерством в области цифровой трансформации образовательной системы. Особое внимание было уделено созданию рабочих мест в IT-секторе, поддержке стартапов, обучению специалистов в области цифровых технологий, искусственного интеллекта и кибербезопасности.
Ссылка: https://24.kg/vlast/319737/
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