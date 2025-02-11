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Власть

В Жогорку Кенеше раскритиковали работу центра климатического финансирования

На заседании комитета по топливно-энергетическому комплексу, недропользованию и промышленной политике депутаты раскритиковали работу центра климатического финансирования при кабинете министров.

Нардеп Айжигит Тыналиев отметил, что не увидел в отчете центра привлеченных инвестиций и другой работы, при том, что он должен заниматься привлечением средств из Зеленого климатического фонда и других международных организаций.

Он спросил директора центра Адилета Амантаева, есть ли какие-нибудь проекты, которыми организация может похвастаться за семь лет своего существования.

Адилет Амантаев ответил, что написание проектов занимает много времени. Он отметил, что при помощи центра написана концепция проекта «Чистый воздух» на $50 миллионов, который финансируется Всемирным банком. Кроме того, центр пишет проект на $10 миллионов для KOICA.

Депутат Азизбек Турсунбаев поинтересовался, сколько человек работает в центре и какая у них заработная плата. Адилет Амантаев ответил, что в центре трудоустроены 10 человек, а в среднем зарплата составляет 100 тысяч сомов.

Парламентарий предложил закрыть этот центр, раз за семь лет они не показали результаты и при этом получают по 100 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/319616/
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