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Власть

В США суд приостановил отправку в отпуск более 2 тысяч сотрудников USAID

Суд приостановил план президента США Дональда Трампа отправить в административный отпуск более 2 тысяч сотрудников USAID. Об этом сообщает Reuters.

Федеральный судья Карл Николс выпустил временное решение в ответ на иск профсоюзов, представляющих интересы сотрудников Агентства по международному развитию (USAID).

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Судья согласился с представителями истцов, что сотрудникам USAID будет нанесен «непоправимый вред», если планы администрации Дональда Трампа не будут приостановлены.

Подробности решения суда, в том числе судьба 500 сотрудников USAID, которые уже были отправлены в административный отпуск, будут известны позднее.

Как отмечает Reuters, судя по всему, судья Карл Николс не склонен удовлетворять другие просьбы профсоюзов, среди которых — открыть доступ к зданиям USAID и восстановить финансирование грантов и контрактов агентства.

Президент США Дональд Трамп ранее призвал «закрыть USAID». Накануне сотрудники USAID получили сообщение, что из более чем 10 тысяч работников агентства администрация президента планирует оставить только 611.

Более 2 тысяч работников должны были отправиться в административный отпуск до полуночи пятницы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/319323/
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