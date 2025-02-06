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Власть

Вопрос беспрепятственного движения большегрузов обсудили Минтранс и посол РФ

Министр транспорта Кыргызстана Абсаттар Сыргабаев встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом России в КР Сергеем Вакуновым, сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, стороны обсудили вопрос беспрепятственного движения грузового транспорта, зарегистрированного как в Кыргызстане, так и в России.

Основной темой обсуждения стало укрепление сотрудничества в транспортной сфере. Абсаттар Сыргабаев отметил важность обеспечения беспрепятственного движения грузового транспорта, зарегистрированного в Кыргызстане и России.

Сергей Вакунов выразил уверенность в том, что все актуальные вопросы будут успешно реализованы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/319074/
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