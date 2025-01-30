На заседании Жогорку Кенеша министра энергетики Таалайбека Ибраева спросили, могут ли частным домам дать больше 5 киловатт электроэнергии.

По словам министра, в стране дефицит электроэнергии сейчас составляет примерно 3,5 миллиарда киловатт-часов, поэтому пока ведомство не готово дать больше.

«Умные» счетчики поставили для того, чтобы привести в порядок потребление электроэнергии, а абонентов к дисциплине. Но в будущем году каждый абонент будет заключать договор на определенный объем электроэнергии. Захочет человек 6 киловатт, пусть составит соглашение на этот объем, захочет 10, дадим 10», — сказал он.