Депутаты возмущены. Кандидат в министры плохо говорит по-кыргызски

На заседании Жогорку Кенеша во время рассмотрения кандидатуры Азамата Жамангулова на должность министра цифровизации ряд депутатов возмутились тем, что кандидат плохо говорит на кыргызском языке.

Азамат Жамангулов старался говорить на госязыке, ведь за его незнание депутаты всегда ругали предыдущего министра Нурию Кутнаеву.

Депутат Балбак Тулобав попросил Жамангулова не «насиловать кыргызский язык», переплетая его с русским языком. Попросил говорить либо на русском, либо на кыргызском языке.

Спикер Нурланбек Тургунбек уулу возмутился тем, что Жамангулов даже не выучил название Министерства цифровизации на кыргызском языке.

А когда кандидат в министры стал говорить на русском языке, депутаты и по этому поводу высказали свое возмущение.

Напомним, Нурия Кутнаева освобождена от должности министра цифровизации, и. о. главы ведомства назначен Азамат Жамангулов (руководитель направления по развитию цифровых сервисов в сотовой компании Mega).