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Власть

Нацсовет по вопросам развития искусственного интеллекта провел глава кабмина

В Бишкеке состоялось первое заседание Национального совета по вопросам развития искусственного интеллекта (ИИ). Напомним, его возглавляет председатель кабмина Адылбек Касымалиев.

Он подчеркнул историческую значимость события, назвав создание совета важнейшим шагом на пути развития ИИ в Кыргызстане.

«Искусственный интеллект – это мощный инструмент, способный преобразовать государственное управление, бизнес-среду и социальные сферы», – отметил глава кабмина.

Развитию цифровых технологий отдается приоритетное внимание властей страны. Адылбек Касымалиев напомнил о приобретении первого в КР суперкомпьютера, уже использующегося для поддержки кыргызского языка в цифровом формате. В ближайшем будущем планируется закупка дополнительных суперкомпьютеров для ускорения развития и повышения доступности цифровых технологий в стране, сказал глава кабмина и выделил ключевые направления деятельности совета:

  • учет международного опыта развития ИИ;
  • поддержка национальных талантов и стартапов путем создания образовательных программ и стимулирования научных исследований;
  • приоритетное внимание к этическим аспектам использования ИИ, включая обеспечение безопасности данных и ответственности.
Ссылка: https://24.kg/vlast/318341/
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