Нацсовет по вопросам развития искусственного интеллекта создадут в Кыргызстане

Национальный совет по вопросам развития искусственного интеллекта создадут в Кыргызстане. Соответствующее постановление подписал глава кабмина Адылбек Касымалиев.
Он будет заниматься разработкой и внедрением технологий искусственного интеллекта в ключевые сектора экономики и социальной сферы, а также обеспечивать безопасность их применения.
Как отмечается в документе, новая структура создается в рамках реализации концепции цифровой трансформации на 2024–2028 годы.
В задачи нацсовета входит:
- разработка проектов в области ИИ;
- повышение научного и образовательного потенциала страны;
- укрепление международных позиций Кыргызстана в сфере ИИ.
Утвержден состав национального совета, в него входят представители госуорганов, научного сообщества и бизнеса.