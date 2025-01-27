Нацсовет по вопросам развития искусственного интеллекта создадут в Кыргызстане

Национальный совет по вопросам развития искусственного интеллекта создадут в Кыргызстане. Соответствующее постановление подписал глава кабмина Адылбек Касымалиев.

Он будет заниматься разработкой и внедрением технологий искусственного интеллекта в ключевые сектора экономики и социальной сферы, а также обеспечивать безопасность их применения.

Как отмечается в документе, новая структура создается в рамках реализации концепции цифровой трансформации на 2024–2028 годы.

В задачи нацсовета входит:

разработка проектов в области ИИ;

повышение научного и образовательного потенциала страны;

укрепление международных позиций Кыргызстана в сфере ИИ.

Утвержден состав национального совета, в него входят представители госуорганов, научного сообщества и бизнеса.