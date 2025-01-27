17:58
USD 87.45
EUR 91.77
RUB 0.88
Техноблог

Нацсовет по вопросам развития искусственного интеллекта создадут в Кыргызстане

Национальный совет по вопросам развития искусственного интеллекта создадут в Кыргызстане. Соответствующее постановление подписал глава кабмина Адылбек Касымалиев.

Он будет заниматься разработкой и внедрением технологий искусственного интеллекта в ключевые сектора экономики и социальной сферы, а также обеспечивать безопасность их применения.

Как отмечается в документе, новая структура создается в рамках реализации концепции цифровой трансформации на 2024–2028 годы.

В задачи нацсовета входит:

  • разработка проектов в области ИИ;
  • повышение научного и образовательного потенциала страны;
  • укрепление международных позиций Кыргызстана в сфере ИИ.

Утвержден состав национального совета, в него входят представители госуорганов, научного сообщества и бизнеса.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/318059/
просмотров: 121
Версия для печати
Материалы по теме
Каждый четвертый поставляемый на рынок в 2024 году ноутбук работал с ИИ
В США объявлено о создании ИИ-компании Stargate силами OpenAI, Oracle и SoftBank
Влияние ИИ. Мировой рынок компьютеров в 2024 году вырос всего на 1,3 процента
За единый подход к регулированию ИИ выступают в странах Центральной Азии
Почти половина компаний всего мира хочет заменить часть сотрудников ИИ
OpenAI открыла поиск через ChatGPT для всех пользователей
Илон Маск анонсировал создание ИИ-студии для разработки игр
В двух колониях теперь распознают драки с помощью искусственного интеллекта
МЧС внедрило ИИ для предотвращения прорыва высокогорных озер
Искусственный интеллект в Кыргызстане. Пример бизнеса и перспективы госсектора
Популярные новости
Каждый четвертый поставляемый на&nbsp;рынок в&nbsp;2024 году ноутбук работал с&nbsp;ИИ Каждый четвертый поставляемый на рынок в 2024 году ноутбук работал с ИИ
Очередной масштабный сбой зафиксирован в&nbsp;Рунете Очередной масштабный сбой зафиксирован в Рунете
В&nbsp;США объявлено о&nbsp;создании ИИ-компании Stargate силами OpenAI, Oracle и&nbsp;SoftBank В США объявлено о создании ИИ-компании Stargate силами OpenAI, Oracle и SoftBank
Как Apple Watch помогли отказаться от&nbsp;алкоголя, рассказал миллионер Джон Макки Как Apple Watch помогли отказаться от алкоголя, рассказал миллионер Джон Макки
Бизнес
MegaPay признан &laquo;Партнером года&raquo; Межбанковского процессингового центра MegaPay признан «Партнером года» Межбанковского процессингового центра
Doscredobank наградил победителей акции &laquo;Отправляй, получай и&nbsp;подарки забирай!&raquo; Doscredobank наградил победителей акции «Отправляй, получай и подарки забирай!»
Администрация ТРЦ &laquo;ЦУМ&raquo; разъясняет ситуацию с&nbsp;арендой торговых площадей Администрация ТРЦ «ЦУМ» разъясняет ситуацию с арендой торговых площадей
2024-й&nbsp;&mdash; год медицинских чудес и&nbsp;достижений в&nbsp;турецкой сети клиник Acıbadem 2024-й — год медицинских чудес и достижений в турецкой сети клиник Acıbadem
27 января, понедельник
17:45
Минсельхоз КР потратит $4 миллиона на смету по водоснабжению более 100 сел Минсельхоз КР потратит $4 миллиона на смету по водоснаб...
17:44
Нацсовет по вопросам развития искусственного интеллекта создадут в Кыргызстане
17:41
MegaPay признан «Партнером года» Межбанковского процессингового центра
17:34
ОАО «Международный аэропорт «Манас» сменило название
17:22
В Бишкеке на проспекте Чингиза Айтматова вместо срубленных тополей посадят клены