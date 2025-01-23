Ихлас, монах, гуру. Какими религиозными словами теперь запрещено называть юрлица

Кабинет министров Кыргызстана утвердил список слов и терминов религиозного характера и их определений, которые теперь нельзя использовать в названиях юридических лиц. Соответствующее постановление подписал глава кабмина Адылбек Касымалиев.
В списке термины, относящиеся к самым разным религиям и религиозным течениям.
Список запрещенных для использования в названиях слов:
- Абу Ханифа – основатель ханафитского мазхаба, исламский богослов;
- Авеста – священная книга зороастрийцев;
- Адвентисты – последователи религиозного движения Адвентизма, ожидающие Второго пришествия Иисуса Христа;
- Ади Грантх – священная книга сикхизма;
- Азраил – ангел смерти;
- Арз мавуд – обетованная земля в иудаизме;
- Армагеддон – великая битва в конце времен;
- Ахит – первая часть Библии в христианстве;
- Ахриман – бог злых духов в зороастризме;
- Ахура Мазда – верховное божество в зороастризме;
- Ашура – десятый день месяца Мухаррам в исламе;
- Биат – обет верности, скрепленный рукопожатием;
- Библия – священное писание христианства;
- Брахман – творец мира в индуизме;
- Будда – основатель буддизма;
- Ваджиб – обязательные предписания в исламе;
- Валаят – духовный статус святости;
- Вафтиз – обряд принятия христианства через погружение в воду;
- Вакф – имущество, переданное на религиозные или благотворительные цели в мусульманском праве;
- Гатха – книга, написанная Заратуштрой;
- Гинза – священная книга сабеев;
- Гуру – духовные лидеры в сикхизме;
- Дахма – место для оставления тел умерших в зороастризме;
- Дианетика – книга в саентологии о взаимодействии души с телом посредством разума;
- Диофизит – вера в двойственную природу Христа: божественную и человеческую;
- Евхаристия – таинство причастия в христианстве;
- Джабраил – архангел, передающий откровения пророкам;
- Иоанн – один из апостолов Христа;
- Иегова – имя бога у свидетелей Иеговы;
- Джихад – борьба за веру в исламе;
- Забур – священная книга, ниспосланная Давиду;
- Зухд – аскетический образ жизни ради Аллаха;
- Икона (предмет поклонения) – священное изображение бога или святых в христианстве;
- Евангелие (Инжил) – священное писание, ниспосланное Иисусу;
- Инкарнация – воплощение духа, души в материальное тело в христианстве;
- Инфак – благотворительность в исламе;
- Ирфан – духовное знание через мистический опыт;
- Исрафил – ангел, который трубит в Судный день;
- Ихлас – искреннее поклонение Аллаху;
- Ихсан – поклонение с осознанием, что тебя видит бог;
- Йом Кипур – еврейский День Искупления;
- Карма – воздаяние за поступки в восточных религиях;
- Католицизм – одно из главных направлений христианства;
- Кипа – еврейский головной убор;
- Собор (Консил) – собрание христианских религиозных деятелей;
- Кошер – разрешенные предметы и пища в иудаизме;
- Крещение – ритуал принятия христианства через воду;
- Кришна – божественный спаситель в индуизме;
- Макрух – нежелательные действия в исламе;
- Мессия (Масих) – спаситель верующих;
- Матуриди (Абу Мансур аль-Матуриди) – основатель матуридийской школы;
- Махр – дар, который мужчина дает женщине при заключении брака;
- Махрам – близкий родственник, с которым запрещен брак в исламе;
- Микаил – ангел, управляющий природными явлениями;
- Миллениум – тысячелетнее счастливое царство до конца света в христианстве;
- Миссионер – проповедник, распространяющий религию;
- Монах – член религиозной общины, давший обет ведения аскетической жизни;
- Мубарак – благословенный, счастливый;
- Отшельник (Мунзавий) – человек, живущий в уединении;
- Мунит – член секты Муна;
- Муслим – человек, исповедующий ислам;
- Мута – временный брак у шиитов;
- Мухаджир – переселенцы из Мекки в Медину ради ислама;
- Мухтади – человек, нашедший истинный путь;
- Нанак (Гуру Нанак) – основатель религии сикхизма;
- Нафиль (Напил) – добровольные действия в исламе;
- Нирвана – высшее состояние в восточных религиях;
- Опус Деи – католическое религиозное движение;
- Ортодокс – одно из крупных направлений христианства;
- Павел (Пабыл) – один из апостолов Христа;
- Пасха – праздник Воскресения Христа;
- Патриарх (Патрик) – религиозный лидер церкви;
- Священник (Поп) – христианский духовный деятель;
- Протестантизм – христианское направление, возникшее в XVI веке;
- Рейки – религиозное движение, связанное с духовной энергией;
- Рош ха-Шана – еврейский Новый год;
- Сабий – последователи религии, следующей книге Гинза;
- Саентология – религиозное учение, основанное Роном Хаббардом;
- Саджда – земной поклон в исламе;
- Сакофат – культура в арабском языке;
- Сакрамент – основные обряды в христианстве;
- Самсара – цикл перерождений в восточных религиях;
- Саошьянт – мессия в зороастризме;
- Сатья Саи Баба – основатель религиозного движения Саи Баба;
- Силсила – цепь преемственности духовного знания;
- Синагога – молитвенный дом иудеев;
- Саввов (Сооп) – награда за добрые дела от бога;
- Суккот – праздник шалашей у иудеев;
- Тавассуль – обращение к богу через посредника;
- Тагут – ложные божества или объекты поклонения;
- Тазкия – очищение души от недостатков;
- Таяммум – омовение с использованием земли при отсутствии воды;
- Такыйя – сокрытие веры ради самосохранения;
- Талит – молитвенное облачение в иудаизме;
- Талмуд – священный текст, регулирующий религиозные законы иудаизма;
- Танасух – переселение души в другое тело после смерти;
- Танах – священное писание в иудаизме;
- Дао (Тао) – естественный порядок вещей во Вселенной;
- Троица (Таслис) – учение о Триедином боге: Отец, Сын и Святой Дух;
- Таухид – вера в Единого бога;
- Тафаккур – размышление, анализ и дискуссия;
- Тафсир – наука толкования Корана;
- Тфилин – маленькие коробочки с текстами из Торы, используемые в молитве, являются элементами молитвенного облачения;
- Тора (Тоорат) – священное писание, данное пророку Моисею;
- Тотем – объекты или существа, наделяемые священным значением;
- Трипитака – священное писание буддизма, состоящее из трех частей;
- Увэй – аскетический образ жизни в даосизме;
- Упанаяна – церемония посвящения в индуизме;
- Апостолы (Хаварий) – первые ученики Иисуса Христа;
- Хадж – паломничество в Мекку в месяц Зуль-хиджа;
- Хадис – изречения пророка Мухаммеда;
- Халиф – преемник пророка в управлении исламским сообществом;
- Халифат – исламское государство;
- Хахам – религиозный лидер в иудаизме;
- Химар – головной платок для женщин в исламе;
- Христос – спаситель в христианстве;
- Церковь (Чиркөө) – христианский молитвенный дом.
Напомним, ранее президент подписал Закон «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях». Он принят в целях совершенствования законодательства КР в религиозной сфере.
Документ направлен на обеспечение гарантий для осуществления свободы вероисповедания в соответствии с Конституцией и общепризнанными принципами и нормами международного права, а также с международными договорами, вступившими в силу в установленном законодательством порядке, определяет статус, права и обязанности субъектов религиозной деятельности, регулирует отношения, возникающие в связи с их деятельностью.