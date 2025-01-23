Ихлас, монах, гуру. Какими религиозными словами теперь запрещено называть юрлица

Кабинет министров Кыргызстана утвердил список слов и терминов религиозного характера и их определений, которые теперь нельзя использовать в названиях юридических лиц. Соответствующее постановление подписал глава кабмина Адылбек Касымалиев.

В списке термины, относящиеся к самым разным религиям и религиозным течениям.

Список запрещенных для использования в названиях слов:

Абу Ханифа – основатель ханафитского мазхаба, исламский богослов;

Авеста – священная книга зороастрийцев;

Адвентисты – последователи религиозного движения Адвентизма, ожидающие Второго пришествия Иисуса Христа;

Ади Грантх – священная книга сикхизма;

Азраил – ангел смерти;

Арз мавуд – обетованная земля в иудаизме;

Армагеддон – великая битва в конце времен;

Ахит – первая часть Библии в христианстве;

Ахриман – бог злых духов в зороастризме;

Ахура Мазда – верховное божество в зороастризме;

Ашура – десятый день месяца Мухаррам в исламе;

Биат – обет верности, скрепленный рукопожатием;

Библия – священное писание христианства;

Брахман – творец мира в индуизме;

Будда – основатель буддизма;

Ваджиб – обязательные предписания в исламе;

Валаят – духовный статус святости;

Вафтиз – обряд принятия христианства через погружение в воду;

Вакф – имущество, переданное на религиозные или благотворительные цели в мусульманском праве;

Гатха – книга, написанная Заратуштрой;

Гинза – священная книга сабеев;

Гуру – духовные лидеры в сикхизме;

Дахма – место для оставления тел умерших в зороастризме;

Дианетика – книга в саентологии о взаимодействии души с телом посредством разума;

Диофизит – вера в двойственную природу Христа: божественную и человеческую;

Евхаристия – таинство причастия в христианстве;

Джабраил – архангел, передающий откровения пророкам;

Иоанн – один из апостолов Христа;

Иегова – имя бога у свидетелей Иеговы;

Джихад – борьба за веру в исламе;

Забур – священная книга, ниспосланная Давиду;

Зухд – аскетический образ жизни ради Аллаха;

Икона (предмет поклонения) – священное изображение бога или святых в христианстве;

Евангелие (Инжил) – священное писание, ниспосланное Иисусу;

Инкарнация – воплощение духа, души в материальное тело в христианстве;

Инфак – благотворительность в исламе;

Ирфан – духовное знание через мистический опыт;

Исрафил – ангел, который трубит в Судный день;

Ихлас – искреннее поклонение Аллаху;

Ихсан – поклонение с осознанием, что тебя видит бог;

Йом Кипур – еврейский День Искупления;

Карма – воздаяние за поступки в восточных религиях;

Католицизм – одно из главных направлений христианства;

Кипа – еврейский головной убор;

Собор (Консил) – собрание христианских религиозных деятелей;

Кошер – разрешенные предметы и пища в иудаизме;

Крещение – ритуал принятия христианства через воду;

Кришна – божественный спаситель в индуизме;

Макрух – нежелательные действия в исламе;

Мессия (Масих) – спаситель верующих;

Матуриди (Абу Мансур аль-Матуриди) – основатель матуридийской школы;

Махр – дар, который мужчина дает женщине при заключении брака;

Махрам – близкий родственник, с которым запрещен брак в исламе;

Микаил – ангел, управляющий природными явлениями;

Миллениум – тысячелетнее счастливое царство до конца света в христианстве;

Миссионер – проповедник, распространяющий религию;

Монах – член религиозной общины, давший обет ведения аскетической жизни;

Мубарак – благословенный, счастливый;

Отшельник (Мунзавий) – человек, живущий в уединении;

Мунит – член секты Муна;

Муслим – человек, исповедующий ислам;

Мута – временный брак у шиитов;

Мухаджир – переселенцы из Мекки в Медину ради ислама;

Мухтади – человек, нашедший истинный путь;

Нанак (Гуру Нанак) – основатель религии сикхизма;

Нафиль (Напил) – добровольные действия в исламе;

Нирвана – высшее состояние в восточных религиях;

Опус Деи – католическое религиозное движение;

Ортодокс – одно из крупных направлений христианства;

Павел (Пабыл) – один из апостолов Христа;

Пасха – праздник Воскресения Христа;

Патриарх (Патрик) – религиозный лидер церкви;

Священник (Поп) – христианский духовный деятель;

Протестантизм – христианское направление, возникшее в XVI веке;

Рейки – религиозное движение, связанное с духовной энергией;

Рош ха-Шана – еврейский Новый год;

Сабий – последователи религии, следующей книге Гинза;

Саентология – религиозное учение, основанное Роном Хаббардом;

Саджда – земной поклон в исламе;

Сакофат – культура в арабском языке;

Сакрамент – основные обряды в христианстве;

Самсара – цикл перерождений в восточных религиях;

Саошьянт – мессия в зороастризме;

Сатья Саи Баба – основатель религиозного движения Саи Баба;

Силсила – цепь преемственности духовного знания;

Синагога – молитвенный дом иудеев;

Саввов (Сооп) – награда за добрые дела от бога;

Суккот – праздник шалашей у иудеев;

Тавассуль – обращение к богу через посредника;

Тагут – ложные божества или объекты поклонения;

Тазкия – очищение души от недостатков;

Таяммум – омовение с использованием земли при отсутствии воды;

Такыйя – сокрытие веры ради самосохранения;

Талит – молитвенное облачение в иудаизме;

Талмуд – священный текст, регулирующий религиозные законы иудаизма;

Танасух – переселение души в другое тело после смерти;

Танах – священное писание в иудаизме;

Дао (Тао) – естественный порядок вещей во Вселенной;

Троица (Таслис) – учение о Триедином боге: Отец, Сын и Святой Дух;

Таухид – вера в Единого бога;

Тафаккур – размышление, анализ и дискуссия;

Тафсир – наука толкования Корана;

Тфилин – маленькие коробочки с текстами из Торы, используемые в молитве, являются элементами молитвенного облачения;

Тора (Тоорат) – священное писание, данное пророку Моисею;

Тотем – объекты или существа, наделяемые священным значением;

Трипитака – священное писание буддизма, состоящее из трех частей;

Увэй – аскетический образ жизни в даосизме;

Упанаяна – церемония посвящения в индуизме;

Апостолы (Хаварий) – первые ученики Иисуса Христа;

Хадж – паломничество в Мекку в месяц Зуль-хиджа;

Хадис – изречения пророка Мухаммеда;

Халиф – преемник пророка в управлении исламским сообществом;

Халифат – исламское государство;

Хахам – религиозный лидер в иудаизме;

Химар – головной платок для женщин в исламе;

Христос – спаситель в христианстве;

Церковь (Чиркөө) – христианский молитвенный дом.

Напомним, ранее президент подписал Закон «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях». Он принят в целях совершенствования законодательства КР в религиозной сфере.

Документ направлен на обеспечение гарантий для осуществления свободы вероисповедания в соответствии с Конституцией и общепризнанными принципами и нормами международного права, а также с международными договорами, вступившими в силу в установленном законодательством порядке, определяет статус, права и обязанности субъектов религиозной деятельности, регулирует отношения, возникающие в связи с их деятельностью.