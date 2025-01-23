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Власть

Ихлас, монах, гуру. Какими религиозными словами теперь запрещено называть юрлица

Кабинет министров Кыргызстана утвердил список слов и терминов религиозного характера и их определений, которые теперь нельзя использовать в названиях юридических лиц. Соответствующее постановление подписал глава кабмина Адылбек Касымалиев.

В списке термины, относящиеся к самым разным религиям и религиозным течениям.

Список запрещенных для использования в названиях слов:

  • Абу Ханифа – основатель ханафитского мазхаба, исламский богослов;
  • Авеста – священная книга зороастрийцев;
  • Адвентисты – последователи религиозного движения Адвентизма, ожидающие Второго пришествия Иисуса Христа;
  • Ади Грантх – священная книга сикхизма;
  • Азраил – ангел смерти;
  • Арз мавуд – обетованная земля в иудаизме;
  • Армагеддон – великая битва в конце времен;
  • Ахит – первая часть Библии в христианстве;
  • Ахриман – бог злых духов в зороастризме;
  • Ахура Мазда – верховное божество в зороастризме;
  • Ашура – десятый день месяца Мухаррам в исламе;
  • Биат – обет верности, скрепленный рукопожатием;
  • Библия – священное писание христианства;
  • Брахман – творец мира в индуизме;
  • Будда – основатель буддизма;
  • Ваджиб – обязательные предписания в исламе;
  • Валаят – духовный статус святости;
  • Вафтиз – обряд принятия христианства через погружение в воду;
  • Вакф – имущество, переданное на религиозные или благотворительные цели в мусульманском праве;
  • Гатха – книга, написанная Заратуштрой;
  • Гинза – священная книга сабеев;
  • Гуру – духовные лидеры в сикхизме;
  • Дахма – место для оставления тел умерших в зороастризме;
  • Дианетика – книга в саентологии о взаимодействии души с телом посредством разума;
  • Диофизит – вера в двойственную природу Христа: божественную и человеческую;
  • Евхаристия – таинство причастия в христианстве;
  • Джабраил – архангел, передающий откровения пророкам;
  • Иоанн – один из апостолов Христа;
  • Иегова – имя бога у свидетелей Иеговы;
  • Джихад – борьба за веру в исламе;
  • Забур – священная книга, ниспосланная Давиду;
  • Зухд – аскетический образ жизни ради Аллаха;
  • Икона (предмет поклонения) – священное изображение бога или святых в христианстве;
  • Евангелие (Инжил) – священное писание, ниспосланное Иисусу;
  • Инкарнация – воплощение духа, души в материальное тело в христианстве;
  • Инфак – благотворительность в исламе;
  • Ирфан – духовное знание через мистический опыт;
  • Исрафил – ангел, который трубит в Судный день;
  • Ихлас – искреннее поклонение Аллаху;
  • Ихсан – поклонение с осознанием, что тебя видит бог;
  • Йом Кипур – еврейский День Искупления;
  • Карма – воздаяние за поступки в восточных религиях;
  • Католицизм – одно из главных направлений христианства;
  • Кипа – еврейский головной убор;
  • Собор (Консил) – собрание христианских религиозных деятелей;
  • Кошер – разрешенные предметы и пища в иудаизме;
  • Крещение – ритуал принятия христианства через воду;
  • Кришна – божественный спаситель в индуизме;
  • Макрух – нежелательные действия в исламе;
  • Мессия (Масих) – спаситель верующих;
  • Матуриди (Абу Мансур аль-Матуриди) – основатель матуридийской школы;
  • Махр – дар, который мужчина дает женщине при заключении брака;
  • Махрам – близкий родственник, с которым запрещен брак в исламе;
  • Микаил – ангел, управляющий природными явлениями;
  • Миллениум – тысячелетнее счастливое царство до конца света в христианстве;
  • Миссионер – проповедник, распространяющий религию;
  • Монах – член религиозной общины, давший обет ведения аскетической жизни;
  • Мубарак – благословенный, счастливый;
  • Отшельник (Мунзавий) – человек, живущий в уединении;
  • Мунит – член секты Муна;
  • Муслим – человек, исповедующий ислам;
  • Мута – временный брак у шиитов;
  • Мухаджир – переселенцы из Мекки в Медину ради ислама;
  • Мухтади – человек, нашедший истинный путь;
  • Нанак (Гуру Нанак) – основатель религии сикхизма;
  • Нафиль (Напил) – добровольные действия в исламе;
  • Нирвана – высшее состояние в восточных религиях;
  • Опус Деи – католическое религиозное движение;
  • Ортодокс – одно из крупных направлений христианства;
  • Павел (Пабыл) – один из апостолов Христа;
  • Пасха – праздник Воскресения Христа;
  • Патриарх (Патрик) – религиозный лидер церкви;
  • Священник (Поп) – христианский духовный деятель;
  • Протестантизм – христианское направление, возникшее в XVI веке;
  • Рейки – религиозное движение, связанное с духовной энергией;
  • Рош ха-Шана – еврейский Новый год;
  • Сабий – последователи религии, следующей книге Гинза;
  • Саентология – религиозное учение, основанное Роном Хаббардом;
  • Саджда – земной поклон в исламе;
  • Сакофат – культура в арабском языке;
  • Сакрамент – основные обряды в христианстве;
  • Самсара – цикл перерождений в восточных религиях;
  • Саошьянт – мессия в зороастризме;
  • Сатья Саи Баба – основатель религиозного движения Саи Баба;
  • Силсила – цепь преемственности духовного знания;
  • Синагога – молитвенный дом иудеев;
  • Саввов (Сооп) – награда за добрые дела от бога;
  • Суккот – праздник шалашей у иудеев;
  • Тавассуль – обращение к богу через посредника;
  • Тагут – ложные божества или объекты поклонения;
  • Тазкия – очищение души от недостатков;
  • Таяммум – омовение с использованием земли при отсутствии воды;
  • Такыйя – сокрытие веры ради самосохранения;
  • Талит – молитвенное облачение в иудаизме;
  • Талмуд – священный текст, регулирующий религиозные законы иудаизма;
  • Танасух – переселение души в другое тело после смерти;
  • Танах – священное писание в иудаизме;
  • Дао (Тао) – естественный порядок вещей во Вселенной;
  • Троица (Таслис) – учение о Триедином боге: Отец, Сын и Святой Дух;
  • Таухид – вера в Единого бога;
  • Тафаккур – размышление, анализ и дискуссия;
  • Тафсир – наука толкования Корана;
  • Тфилин – маленькие коробочки с текстами из Торы, используемые в молитве, являются элементами молитвенного облачения;
  • Тора (Тоорат) – священное писание, данное пророку Моисею;
  • Тотем – объекты или существа, наделяемые священным значением;
  • Трипитака – священное писание буддизма, состоящее из трех частей;
  • Увэй – аскетический образ жизни в даосизме;
  • Упанаяна – церемония посвящения в индуизме;
  • Апостолы (Хаварий) – первые ученики Иисуса Христа;
  • Хадж – паломничество в Мекку в месяц Зуль-хиджа;
  • Хадис – изречения пророка Мухаммеда;
  • Халиф – преемник пророка в управлении исламским сообществом;
  • Халифат – исламское государство;
  • Хахам – религиозный лидер в иудаизме;
  • Химар – головной платок для женщин в исламе;
  • Христос – спаситель в христианстве;
  • Церковь (Чиркөө) – христианский молитвенный дом.

Напомним, ранее президент подписал Закон «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях». Он принят в целях совершенствования законодательства КР в религиозной сфере.

Документ направлен на обеспечение гарантий для осуществления свободы вероисповедания в соответствии с Конституцией и общепризнанными принципами и нормами международного права, а также с международными договорами, вступившими в силу в установленном законодательством порядке, определяет статус, права и обязанности субъектов религиозной деятельности, регулирует отношения, возникающие в связи с их деятельностью.
Ссылка: https://24.kg/vlast/317758/
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