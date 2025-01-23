Нацбанк потратит на запуск цифрового сома около $5 миллионов. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил заместитель председателя НБ КР Мелс Аттокуров.

Депутаты рассмотрели законопроект о внесении поправок в некоторые законодательные акты КР по вопросам правового статуса национальной цифровой валюты — цифрового сома в первом чтении.

Мелс Аттокуров сообщил, что законопроект разработан в целях запуска пилотного проекта прототипа национальной цифровой валюты «цифровой сом», а также создания правовой основы и его статуса.

Депутат Жылдыз Таалайбек кызы интересовалась, сколько потребуется средств для реализации проекта.

«Эта программа на рынке стоит немалых средств. Любой инновационный продукт требует ресурсы в первоначальном этапе. Но в последующем таких трат, как на выпуск денежных банкнот, не будет», — ответил замглавы Нацбанка.

Мелс Аттокуров подчеркнул, что на покупку платформы НБ КР потратит собственные средства.

«На сегодня контрагенты нам дали заявку примерно на $5 миллионов», — сказал он.