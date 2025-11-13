В Кыргызстане делают упор на развитие круглогодичного туризма. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил начальник отдела международного сотрудничества ОАО «Фонд поддержки развития туризма» Дамир Жумаканов.

По его словам, все горно-туристические кластеры должны работать круглый год, без разделения на летний и зимний сезоны.

«Мы стараемся от этого отходить, несмотря на смену сезонов. В этом году началась реализация проекта «Три вершины». Проведены тендеры, лоты разыграны, начинается строительство гостиничных комплексов и так далее. Первую канатную дорогу планируют запустить в 2028-м. Естественно, все делается поэтапно. Кроме того, фонд реализует ряд других проектов — Baуtik Mountain Resort, Chatkal Resort, ориентированных на предоставление туристических услуг круглый год, начиная от кафе и ресторанов, гостиниц и заканчивая всеми видами туризма (лыжи, трекинг, хайкинг, этногородки и так далее)», — сказал Дамир Жумаканов.

Он добавил, что под эти проекты подготовлен ряд мастер-планов, сейчас проводится работа с потенциальными инвесторами.