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Власть

Китай построит три транспортные развязки в Бишкеке

На заседании Жогорку Кенеша мэр Бишкека Айбек Джунушалиев сообщил, что Китай построит три транспортные развязки в Бишкеке.

По словам мэра они появятся на пересечениях улиц Жибек Жолу, Фучика, Профсоюзной; Фучика, Толстого, Баха; Молодой Гвардии, Толстого.

Градоначальник проинформировал, что проекты уже завершены и отправлены китайской стороне.

«Сменился посол Китая. Как только новый в полной мере ознакомится с работой, надеемся, дело пойдет быстрее. Мы стараемся, чтобы реализация проекта началась в этом году», — сказал Джунушалиев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/317572/
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