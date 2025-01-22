На заседании Жогорку Кенеша мэр Бишкека Айбек Джунушалиев сообщил, что Китай построит три транспортные развязки в Бишкеке.

По словам мэра они появятся на пересечениях улиц Жибек Жолу, Фучика, Профсоюзной; Фучика, Толстого, Баха; Молодой Гвардии, Толстого.

Градоначальник проинформировал, что проекты уже завершены и отправлены китайской стороне.

«Сменился посол Китая. Как только новый в полной мере ознакомится с работой, надеемся, дело пойдет быстрее. Мы стараемся, чтобы реализация проекта началась в этом году», — сказал Джунушалиев.