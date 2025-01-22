Безвизовый режим с Таиландом для владельцев дипломатических паспортов одобрен

Кабмин одобрил безвизовый режим с Таиландом для владельцев дипломатических паспортов. Адылбек Касымалиев подписал соответствующее распоряжение.

В документе одобрено заключение к соглашению с правительством Таиланда о безвизовом режиме для владельцев дипломатических и служебных/официальных паспортов. Оно направлено в Жогорку Кенеш.

Кыргызстанцы с дипломатическими и служебными паспортами, а также владельцы дипломатических и официальных паспортов Таиланда будут освобождаться от визовых требований для въезда, выезда, транзита и пребывания на территории государств сторон соглашения на срок, не превышающий 90 дней от даты въезда.

Ратификация документа создаст благоприятные условия для развития деловой мобильности и упростит передвижение граждан — владельцев дипломатических и служебных/официальных паспортов на территории государств сторон соглашения, отметили в кабмине.

В сентябре 2024 года глава МИД Жээнбек Кулубаев провел встречу с министром иностранных дел Королевства Таиланд Маритом Сангиампхонгом. Были обсуждены перспективы двустороннего и многостороннего сотрудничества.

Глава МИД КР отметил необходимость дальнейшего развития многопланового сотрудничества, несмотря на географическую удаленность, как между Кыргызстаном и Таиландом, так и между регионами.

По итогам встречи подписано соглашение о безвизовом режиме для владельцев дипломатических и служебных/официальных паспортов, которое внесет позитивный вклад в процесс развития двусторонних отношений.