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Власть

Безвизовый режим с Таиландом для владельцев дипломатических паспортов одобрен

Кабмин одобрил безвизовый режим с Таиландом для владельцев дипломатических паспортов. Адылбек Касымалиев подписал соответствующее распоряжение.

В документе одобрено заключение к соглашению с правительством Таиланда о безвизовом режиме для владельцев дипломатических и служебных/официальных паспортов. Оно направлено в Жогорку Кенеш.

Кыргызстанцы с дипломатическими и служебными паспортами, а также владельцы дипломатических и официальных паспортов Таиланда будут освобождаться от визовых требований для въезда, выезда, транзита и пребывания на территории государств сторон соглашения на срок, не превышающий 90 дней от даты въезда.

Ратификация документа создаст благоприятные условия для развития деловой мобильности и упростит передвижение граждан — владельцев дипломатических и служебных/официальных паспортов на территории государств сторон соглашения, отметили в кабмине.

В сентябре 2024 года глава МИД Жээнбек Кулубаев провел встречу с министром иностранных дел Королевства Таиланд Маритом Сангиампхонгом. Были обсуждены перспективы двустороннего и многостороннего сотрудничества.

Глава МИД КР отметил необходимость дальнейшего развития многопланового сотрудничества, несмотря на географическую удаленность, как между Кыргызстаном и Таиландом, так и между регионами.  

По итогам встречи подписано соглашение о безвизовом режиме для владельцев дипломатических и служебных/официальных паспортов, которое внесет позитивный вклад в процесс развития двусторонних отношений.
Ссылка: https://24.kg/vlast/317498/
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