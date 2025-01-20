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Власть

Садыр Жапаров открыл Юридическую академию Генеральной прокуратуры в Бишкеке

Президент Садыр Жапаров сегодня, 20 января, принял участие в церемонии открытия Юридической академии Генеральной прокуратуры КР в Бишкеке.

В своей речи президент отметил важность подготовки высококвалифицированных кадров для системы правопорядка и подчеркнул необходимость внедрения современных стандартов и инноваций в кадровую политику.

Он напомнил, что основная цель Юридической академии — подготовка высококвалифицированных кадров для прокуратуры и других правоохранительных органов, а также создание эффективной системы непрерывного обучения.

Мы надеемся, что благодаря работе этой академии будут устранены недостатки и ошибки в деятельности сотрудников правоохранительных органов, повысится их эффективность, а знания и практика будут органично сочетаться.

Садыр Жапаров

Он акцентировал, что юридическое образование, полученное в академии, должно стать прочной основой для уверенного шага каждого выпускника к реальной деятельности, связанной с защитой прав человека.

В рамках открытия глава государства осмотрел учебные помещения, библиотеку, криминалистический центр и Музей прокуратуры. В завершение он оставил запись в книге пожеланий, подчеркнув важность миссии академии для будущего страны.
Ссылка: https://24.kg/vlast/317356/
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