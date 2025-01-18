Декларационная кампания. Сколько заработал Садыр Жапаров в 2023 году

Налоговая служба начала публикацию деклараций о доходах чиновников по итогам 2023 года. Данные о заработках и имуществе президента страны Садыра Жапарова также размещены в Сети.
Согласно данным ГНС, за отчетный период он заработал 2 миллиона 760 тысяч 335 сомов. На президента оформлен земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 0,63 гектара.
Судя по декларации, у главы государства и его близких родственников по-прежнему нет личного автотранспорта, недвижимости и скота.
В разделе отчета «Другие капитальные строения или сооружения» указано, что у родственников есть 17 квадратов, однако не уточняется, что именно (по всей видимости, это гараж. — Прим. ред.)
Напомним, по итогам 2021 года Садыр Жапаров указал, что его доходы в тот период составили 997 тысяч 803 сома. Это значит, что месячный заработок президента был на уровне 83,1 тысячи сомов. В собственности у него, помимо земельного участка, был указан гараж.
В декларации за 2020 год Садыр Жапаров указывал, что его родные владеют двумя домами площадью 50,7 и 389 квадратных метров, а также гаражом в 17,2 квадрата. Кроме того, они являлись учредителями общественного фонда «Умут булагы».