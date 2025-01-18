Декларационная кампания. Сколько заработал Садыр Жапаров в 2023 году

Налоговая служба начала публикацию деклараций о доходах чиновников по итогам 2023 года. Данные о заработках и имуществе президента страны Садыра Жапарова также размещены в Сети.

Согласно данным ГНС, за отчетный период он заработал 2 миллиона 760 тысяч 335 сомов. На президента оформлен земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 0,63 гектара.

Судя по декларации, у главы государства и его близких родственников по-прежнему нет личного автотранспорта, недвижимости и скота.

В разделе отчета «Другие капитальные строения или сооружения» указано, что у родственников есть 17 квадратов, однако не уточняется, что именно (по всей видимости, это гараж. — Прим. ред.)