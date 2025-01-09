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Власть

Ташкент планирует укрепить связи с новой администрацией США

Узбекистан планирует углубить стратегическое партнерство с США. Об этом говорится в проекте государственной программы на 2025-й, опубликованном для общественного обсуждения, сообщает Gazeta.uz.

Как отмечает издание, МИД РУз планирует поручить до конца года установить тесное сотрудничество с представителями новой администрации США и организовать визит на высшем уровне.

Кроме того, предлагается проведение в Ташкенте первого раунда расширенного стратегического партнерского диалога с США на высоком уровне.

Также планируется активизировать сотрудничество в формате «C5+1» (Центральная Азия и США), включая проведение встречи министров, заседаний соответствующих рабочих групп, а также подготовку к юбилейному саммиту по случаю 10-летия этого формата в Самарканде.

Проектом предусмотрено расширение межпарламентских связей, в частности организация визитов ведущих членов Конгресса США в Узбекистан.

РУз рассматривает расширение сотрудничества с США в области безопасности, а также намерена продолжить тесное взаимодействие для сохранения высоких позиций республики в различных отчетах, публикуемых правительством Штатов по критериям прав человека, говорится в документе.

Более того, планируется расширение связей с США в сферах образования, науки, здравоохранения, охраны окружающей среды и других областях, включая партнерство между университетами, обучение английскому языку, а также реализацию совместных проектов в науке и экологии.
Ссылка: https://24.kg/vlast/316311/
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