Быть на связи. Адылбек Касымалиев дал поручение руководителям госорганов

Сегодня, 30 декабря, глава кабмина Адылбек Касымалиев дал ряд поручений руководителям госорганов в период новогодних каникул.

Он потребовал:

обеспечить максимальную безопасность во время массовых мероприятий и праздничных гуляний;

перевести на усиленный режим работы службы скорой помощи, медицинские бригады, учреждения здравоохранения, аварийно-спасательные и пожарные службы, а также правоохранительные органы;

обеспечить бесперебойную работу энергетических объектов и полное удовлетворение потребностей граждан в электроэнергии;

обеспечить непрерывную работу телефонов доверия для оперативного реагирования на обращения граждан;

обеспечить бесперебойную работу общественного транспорта для удобного передвижения граждан во время праздников;

утвердить дежурные графики для всех соответствующих служб.

Кроме того, глава кабмина потребовал быть всем министрам на связи.

«Конечно, празднуйте, однако будьте всегда на связи. Не выключайте свои телефоны», — сказал он.