Быть на связи. Адылбек Касымалиев дал поручение руководителям госорганов

Сегодня, 30 декабря, глава кабмина Адылбек Касымалиев дал ряд поручений руководителям госорганов в период новогодних каникул.
Он потребовал:
- обеспечить максимальную безопасность во время массовых мероприятий и праздничных гуляний;
- перевести на усиленный режим работы службы скорой помощи, медицинские бригады, учреждения здравоохранения, аварийно-спасательные и пожарные службы, а также правоохранительные органы;
- обеспечить бесперебойную работу энергетических объектов и полное удовлетворение потребностей граждан в электроэнергии;
- обеспечить непрерывную работу телефонов доверия для оперативного реагирования на обращения граждан;
- обеспечить бесперебойную работу общественного транспорта для удобного передвижения граждан во время праздников;
- утвердить дежурные графики для всех соответствующих служб.
Кроме того, глава кабмина потребовал быть всем министрам на связи.
«Конечно, празднуйте, однако будьте всегда на связи. Не выключайте свои телефоны», — сказал он.