17:30
USD 87.00
EUR 90.59
RUB 0.86
Власть

Быть на связи. Адылбек Касымалиев дал поручение руководителям госорганов

Сегодня, 30 декабря, глава кабмина Адылбек Касымалиев дал ряд поручений руководителям госорганов в период новогодних каникул.

Он потребовал:

  • обеспечить максимальную безопасность во время массовых мероприятий и праздничных гуляний;
  • перевести на усиленный режим работы службы скорой помощи, медицинские бригады, учреждения здравоохранения, аварийно-спасательные и пожарные службы, а также правоохранительные органы;
  • обеспечить бесперебойную работу энергетических объектов и полное удовлетворение потребностей граждан в электроэнергии;
  • обеспечить непрерывную работу телефонов доверия для оперативного реагирования на обращения граждан;
  • обеспечить бесперебойную работу общественного транспорта для удобного передвижения граждан во время праздников;
  • утвердить дежурные графики для всех соответствующих служб.

Кроме того, глава кабмина потребовал быть всем министрам на связи.

«Конечно, празднуйте, однако будьте всегда на связи. Не выключайте свои телефоны», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/315806/
просмотров: 708
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане открыли 17 новых промышленных объектов. Церемония прошла онлайн
Министры опоздали на заседание. Глава кабмина сделал им замечание
Судебному департаменту передали 54 кроссовера почти за 103 миллиона сомов
Министрлер кабинетинин төрагасы ЭТТК жокко чыгарууга жол берилбестигин билдирди
Касымалиев министрлер кабинетинин биринчи жыйынын өткөрдү. Эмнелер талкууланды?
Адылбек Касымалиев провел первое заседание кабинета министров. Что обсудили
Новый состав кабмина Кыргызстана принес присягу в парламенте
Адылбек Касымалиев министрлер кабинетинин төрагасы болуп дайындалды
Адылбек Касымалиев депутаттарга таза иштөөгө убада берди
Адылбек Касымалиев назначен председателем кабинета министров Кыргызстана
Популярные новости
Депутат Суйунбек Омурзаков предложил оставить только один вариант новых фамилий Депутат Суйунбек Омурзаков предложил оставить только один вариант новых фамилий
Глава Чечни пригрозил узбекским чиновникам и&nbsp;высказался о&nbsp;дочерях Мирзиеева Глава Чечни пригрозил узбекским чиновникам и высказался о дочерях Мирзиеева
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;23-27 декабря Кыргызстан: кадровые перестановки за 23-27 декабря
За&nbsp;ношение никаба в&nbsp;общественных местах хотят штрафовать на&nbsp;20&nbsp;тысяч сомов За ношение никаба в общественных местах хотят штрафовать на 20 тысяч сомов
Бизнес
MEGA в&nbsp;2024-м: связь, инновации и&nbsp;забота о&nbsp;каждом жителе Кыргызстана MEGA в 2024-м: связь, инновации и забота о каждом жителе Кыргызстана
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; завершает юбилейный год признательностью своим основателям ЗАО «МПЦ» завершает юбилейный год признательностью своим основателям
Новогодний график работы магазинов O!Store и&nbsp;интернет-магазина ostore.kg Новогодний график работы магазинов O!Store и интернет-магазина ostore.kg
Как не&nbsp;остаться без связи в&nbsp;Новый год? Пополнить баланс &laquo;О!Бонусами&raquo; Как не остаться без связи в Новый год? Пополнить баланс «О!Бонусами»
30 декабря, понедельник
17:20
В Бишкеке мужчина избил женщину на глазах у прохожих В Бишкеке мужчина избил женщину на глазах у прохожих
17:18
В Минздраве рассказали о работе больниц в праздничные дни
16:58
В Кыргызстане открыли 17 новых промышленных объектов. Церемония прошла онлайн
16:45
Быть на связи. Адылбек Касымалиев дал поручение руководителям госорганов
16:32
Кабмин одобрил строительство фармацевтического комплекса