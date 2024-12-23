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Власть
Сюжет: Камбар-Ата-1

«Камбар-Ата-1» позволит Токтогульской ГЭС работать оптимально — Садыр Жапаров

Проект строительства Камбаратинской ГЭС-1, который называют «проектом века», активно развивается при участии Казахстана, Узбекистана и поддержке Всемирного банка. Если все пойдет по плану, уже к лету мы приступим к строительству базовой дамбы и других инфраструктурных объектов, заявил президент, выступая на торжественном мероприятии, посвященном 90-летию энергетики КР.

По словам Садыра Жапарова, введение в эксплуатацию «Камбар-Аты-1» позволит Токтогульской ГЭС работать в оптимальном режиме. Это обеспечит подачу воды соседним странам в весенне-летний период и полностью удовлетворит потребности Кыргызстана в электроэнергии в осенне-зимний сезон.

«Строительство этой ГЭС — это стратегический путь к энергетической независимости Кыргызстана. Кроме того, «Камбар-Ата-1» станет важным элементом в эффективном управлении водными ресурсами Центральной Азии», — отметил он.

Глава государства добавил, что все наши достижения — структурные реформы, строительство малых ГЭС, реализация национальных проектов — стали возможны благодаря неустанному труду энергетиков.
Ссылка: https://24.kg/vlast/315087/
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