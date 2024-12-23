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Власть

Четыре фракции БГК объединились в коалицию

Сегодня, 23 декабря, в мэрии столицы проходит очередная сессия Бишкекского городского кенеша.

В ходе заседания депутаты заявили о том, что объединили четыре партии в коалицию. Это: «Жаны Куч», «Ынтымак», «Эл умуту» и «Адилет». Председателем объединения объявлен Аскар Алмаз уулу.

Напомним, 6 сентября издан Указ президента «О роспуске местных кенешей и назначении выборов депутатов местных кенешей». 17 ноября прошли выборы депутатов 33 городских и 231 айыльного кенешей.

В столице избирательный порог преодолели пять партий: «Жаны Куч — Новая сила» (17 мандатов), «Эмгек» (12), «Адилет» (8), «Ынтымак» (8) и «Эл Умуту» (6).
Ссылка: https://24.kg/vlast/315049/
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