Садыр Жапаров рассказал о возвращенном имуществе государству

Сегодня, 20 декабря, на третьем Народном курултае президент Садыр Жапаров заявил, что государственные реформы направлены на восстановление справедливости и возвращение незаконно приватизированного имущества народу.

«Заводы, фабрики, предприятия, земельные участки и стратегические объекты в прошлом становились добычей тех, кто использовал свои должности и связи. Это наносило огромный ущерб государству, лишая его активов, рабочих мест и миллиардных доходов, которые могли бы быть направлены на образование, здравоохранение и другие нужды народа», — отметил он.

Борьба с незаконным обогащением была сложной, но необходимой. Садыр Жапаров

«Мы возвращаем украденное имущество государству, восстанавливая справедливость. Благодаря работе силовых структур — Государственного комитета национальной безопасности, Министерства внутренних дел и прокуратуры — в казну страны возвращаются активы на миллиарды сомов», — пояснил он.

Глава государства опроверг обвинения в нарушении прав собственности, пояснив, что речь только о незаконно нажитом имуществе.

«Государство никогда не посягнет на имущество, приобретенное законным путем. Однако те, кто обогатился за счет воровства, обмана и злоупотреблений, должны понять, что их безнаказанная роскошная жизнь завершилась», — заверил он.

Садыр Жапаров заявил, что эти меры не просто восстанавливают справедливость, но и укрепляют доверие народа к власти.

«Имущество страны должно служить не жадным людям, а всему народу и государству. Верховенство закона — это не просто слова. Мы строим Кыргызстан, где законы уважают и выполняют все», — подчеркнул он.

В завершение президент сказал, что реформы будут продолжены.

«Справедливость выше личных интересов, а судьба республики важнее любых достижений. КР станет передовым правовым государством, где бизнес ведется честно, а имущество служит народу», — заключил он.