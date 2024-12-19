С начала года пособие по беременности выплачено более 26 тысячам рожениц

С начала года пособие по беременности и родам выплачено более 26 тысячам рожениц. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда.

По ее данным, с 1 января 2024-го постановлением кабмина увеличен размер пособия с 11-го рабочего дня для работающих женщин в равнинной местности.

Размер пособия увеличился с 10 до 20 расчетных показателей, что соответствует повышению на 100 процентов (с 1 тысячи до 2 тысяч сомов). Таким образом, средний размер пособия до повышения составлял 3 тысячи 600 сомов, а с 1 января этого года он составляет 7 тысяч 500 сомов.

По состоянию на 1 декабря 2024-го пособие по беременности и родам в размере 548,5 миллиона сомов ведомство выплатило 26 тысячам 498 женщинам.